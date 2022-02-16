Заправки підняли ціни. Наскільки подорожчало пальне: дослідження
В Україні в чергове подорожчало пальне. Оприлюднені нові ціни на заправках
У середу, 16 лютого, українські заправки вчергове підняли ціни. Подорожчали бензини та дизель. Про це повідомляє видання enkorr.
На станціях мережі KLO пальне подорожчали на 30 коп.:
- бензин А-92 – до 35,05 грн/л;
- бензин А-95 – до 35,49 грн/л;
- дизпаливо – до 35,29 грн/л л.
Бензини у мережі Socar подорожчали на 0,77-0,91 грн/л, дизпаливо – на гривню.
На БРСМ бензини подорожчали на 23 коп.:
- бензин А-92 – до 32,08 грн/л;
- бензин А-95 – до 33,08 грн/л;
- дизель – до 32,03 грн/л.
Мережі Shell, AMIC, Паралель, Motto, UPG, Mango, Chipo та інші підвищили ціни на паливо в межах 0,17-1,20 грн/л.
За даними експертів, середні ціни на пальне в Україні змінилися наступним чином:
- бензину А-92 зросла на 18 коп/л і склала 33,65 грн/л;
- бензин А-95 подорожчав на 18 коп./л – до 34,54 грн/л;
- дизельне пальна – на 14 коп./л – до 33,74 грн/л.
Скільки коштує пальне в Україні, грн/л
|Мережа
|А-95
|ДТ
|ОККО
|36,75
|35,99
|WOG
|36,75
|35,99
|Авіас
|32,95
|32,00
|Укрнафта
|33,00
|32,00
|Amic
|36,29
|35,51
|Shell
|35,95
|35,52
|Socar
|36,75
|38,98
|БРСМ-Нафта
|33,08
|32,03
|KLO
|35,49
|35,29
|Паралель
|36,75
|38,50
|Автотранс
|35,48
|34,98
|UPG
|35,70
|33,90
|Укргазвидобування
|35,40
|34,60
|Рур груп
|36,75
|35,95
|Chipo
|34,74
|33,54
|Катрал
|35,97
|34,97
|Автопорт
|36,50
|35,80
|Авантаж 7
|33,45
|32,35
|Marshal
|32,90
|31,50
|Mango
|33,99
|32,98
|Motto
|33,00
|32,11
|Середня ціна
|34,54
|33,74
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