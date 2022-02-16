Заправки підняли ціни. Наскільки подорожчало пальне: дослідження

В Україні в чергове подорожчало пальне. Оприлюднені нові ціни на заправках

У середу, 16 лютого, українські заправки вчергове підняли ціни. Подорожчали бензини та дизель. Про це повідомляє видання enkorr.

На станціях мережі KLO пальне подорожчали на 30 коп.:

бензин А-92 – до 35,05 грн/л;

бензин А-95 – до 35,49 грн/л;

дизпаливо – до 35,29 грн/л л.

Бензини у мережі Socar подорожчали на 0,77-0,91 грн/л, дизпаливо – на гривню.

На БРСМ бензини подорожчали на 23 коп.:

бензин А-92 – до 32,08 грн/л;

бензин А-95 – до 33,08 грн/л;

дизель – до 32,03 грн/л.

Мережі Shell, AMIC, Паралель, Motto, UPG, Mango, Chipo та інші підвищили ціни на паливо в межах 0,17-1,20 грн/л.

За даними експертів, середні ціни на пальне в Україні змінилися наступним чином:

бензину А-92 зросла на 18 коп/л і склала 33,65 грн/л;

бензин А-95 подорожчав на 18 коп./л – до 34,54 грн/л;

дизельне пальна – на 14 коп./л – до 33,74 грн/л.

Скільки коштує пальне в Україні, грн/л