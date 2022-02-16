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    Заправки підняли ціни. Наскільки подорожчало пальне: дослідження

    Пальне знову подорожчало - Заправки підняли ціни. Наскільки подорожчало пальне: дослідження
    Пальне знову подорожчало
    фото: glavcom.ua

    В Україні в чергове подорожчало пальне. Оприлюднені нові ціни на заправках

    У середу, 16 лютого, українські заправки вчергове підняли ціни. Подорожчали бензини та дизель. Про це повідомляє видання enkorr.

    На станціях мережі KLO пальне подорожчали на 30 коп.:

    • бензин А-92 – до 35,05 грн/л;
    • бензин А-95 – до 35,49 грн/л;
    • дизпаливо – до 35,29 грн/л л.

    Бензини у мережі Socar подорожчали на 0,77-0,91 грн/л, дизпаливо – на гривню.

    На БРСМ бензини подорожчали на 23 коп.:

    • бензин А-92 – до 32,08 грн/л;
    • бензин А-95 – до 33,08 грн/л;
    • дизель – до 32,03 грн/л.

    Мережі Shell, AMIC, Паралель, Motto, UPG, Mango, Chipo та інші підвищили ціни на паливо в межах 0,17-1,20 грн/л.

    За даними експертів, середні ціни на пальне в Україні змінилися наступним чином:

    • бензину А-92 зросла на 18 коп/л і склала 33,65 грн/л;
    • бензин А-95 подорожчав на 18 коп./л – до 34,54 грн/л;
    • дизельне пальна – на 14 коп./л – до 33,74 грн/л.

    Скільки коштує пальне в Україні, грн/л

    Мережа А-95 ДТ
    ОККО 36,75 35,99
    WOG 36,75 35,99
    Авіас 32,95 32,00
    Укрнафта 33,00 32,00
    Amic 36,29 35,51
    Shell 35,95 35,52
    Socar 36,75 38,98
    БРСМ-Нафта 33,08 32,03
    KLO 35,49 35,29
    Паралель 36,75 38,50
    Автотранс 35,48 34,98
    UPG 35,70 33,90
    Укргазвидобування 35,40 34,60
    Рур груп 36,75 35,95
    Chipo 34,74 33,54
    Катрал 35,97 34,97
    Автопорт 36,50 35,80
    Авантаж 7 33,45 32,35
    Marshal 32,90 31,50
    Mango 33,99 32,98
    Motto 33,00 32,11
    Середня ціна 34,54 33,74

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    Теги: АЗС пальне
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    Заправки підняли ціни. Наскільки подорожчало пальне: дослідження