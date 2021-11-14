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    Влада підрахувала, наскільки в Україні подорожчало пальне за останній рік

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    За рік пальне в Україні подорожчало майже на третину - Влада підрахувала, наскільки в Україні подорожчало пальне за останній рік
    За рік пальне в Україні подорожчало майже на третину
    фото: glavcom.ua

    За рік усі види моторного пального значно подорожчали. Це пов'язано зі світовою кон’юнктурою

    За останній рік в Україні автомобільне пальне подорожчало майже на третину. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

    Так, за даними служби, з жовтня 2020 року усі види пального подорожчали щонайменше на 29,8%.

    Найбільше за рік зріс у ціні скраплений газ, з жовтня 2020 року паливо подорожчало на 47,4% і тепер коштує 18,25 грн за літр.

    Бензин виріс у ціні від 31,3% до 33,7%, залежно від виду палива. У жовтні 2021 року вартість літру бензину становила:

    • А-95 – 30,90 грн;
    • А-92 – 29,97 грн.

    Дизельне пальне подорожчало на 29,8% – до 29,40 грн/л.

    Нещодавно влада також перевірила якість пального на українських АЗС. Результати виявилися невтішними. Детально про це «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

    Також нещодавно експерти виявили на заправках небезпечний реагент, який може зламати автомобіль. Детально про це – за посиланням.

    А ось на питання, чому в Україні таке дороге пальне, відповіла відома мережа АЗС, яка показала, скільки податків закладено в кожному літрі бензину.

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    Теги: АЗС пальне
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    Влада підрахувала, наскільки в Україні подорожчало пальне за останній рік