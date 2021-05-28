Американці назвали найкращі смартфони за версією споживачів
Американці з’ясували, якими смартфонами споживачі задоволені найбільше
Організація American Customer Satisfaction Index оцінила ступінь задоволеності користувачів смартфонів в США
American Customer Satisfaction Index (ACSI) – американська організація, що займається дослідженням споживчих ринків – оцінила ступінь задоволеності користувачів смартфонів в США.
Дослідження показало: американські користувачі більше задоволені смартфонами від Samsung ніж від вітчизняної Apple.
Перша п’ятірка апаратів, що заслужили найкращі відгуки, включає тільки моделі Samsung, причому перше місце займають відразу три моделі:
- Galaxy Note10+;
- Galaxy S10+;
- Galaxy S20+.
Кожна з цих моделей набрала максимальний результат – 85 балів зі 100 можливих.
Далі йдуть:
- Samsung Galaxy S20 – 84 бали;
- Galaxy A20 – 83 бали.
Наступні п’ять смартфонів набрали по 82 бали:
- Samsung Galaxy S10;
- Apple iPhone 11 Pro;
- iPhone 11 Pro Max;
- iPhone X;
- iPhone XS Max.
Якщо брати сумарну оцінку за брендом, Samsung вдалося набрати 81 бал, як і в минулому році. А ось оцінка Apple знизилася до 80 балів, в результаті чого компанія знаходиться на другому місці.
Рівень задоволення смартфонами в США у 2021 році
|Модель
|Виробник
|Бали
|Galaxy Note10+
|Samsung
|85
|Galaxy S10+
|Samsung
|85
|Galaxy S20+
|Samsung
|85
|Galaxy S20
|Samsung
|84
|Galaxy A20
|Samsung
|83
|Galaxy S10
|Samsung
|82
|iPhone 11 Pro
|Apple
|82
|iPhone 11 Pro Max
|Apple
|82
|iPhone X
|Apple
|82
|iPhone XS Max
|Apple
|82
|Galaxy J7
|Samsung
|81
|iPhone SE (2nd generation)
|Apple
|81
|iPhone XS
|Apple
|81
|Galaxy Note10
|Samsung
|80
|Galaxy S9
|Samsung
|80
|iPhone 11
|Apple
|80
|iPhone 8 Plus
|Apple
|80
|iPhone 7 Plus
|Apple
|79
|iPhone 8
|Apple
|79
|iPhone SE
|Apple
|79
|Galaxy A10e
|Samsung
|78
|iPhone XR
|Apple
|78
|Galaxy S10e
|Samsung
|77
|iPhone 7
|Apple
|75
Дані: American Customer Satisfaction Index.