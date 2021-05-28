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    Американці назвали найкращі смартфони за версією споживачів

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    Американці з&rsquo;ясували, якими смартфонами споживачі задоволені найбільше - Американці назвали найкращі смартфони за версією споживачів

    Американці з’ясували, якими смартфонами споживачі задоволені найбільше

    Фото з відкритих джерел

    Організація American Customer Satisfaction Index оцінила ступінь задоволеності користувачів смартфонів в США

    American Customer Satisfaction Index (ACSI) – американська організація, що займається дослідженням споживчих ринків – оцінила ступінь задоволеності користувачів смартфонів в США.

    Дослідження показало: американські користувачі більше задоволені смартфонами від Samsung ніж від вітчизняної Apple.

    Перша п’ятірка апаратів, що заслужили найкращі відгуки, включає тільки моделі Samsung, причому перше місце займають відразу три моделі:

    • Galaxy Note10+;
    • Galaxy S10+;
    • Galaxy S20+.

    Кожна з цих моделей набрала максимальний результат – 85 балів зі 100 можливих.

    Далі йдуть:

    • Samsung Galaxy S20 – 84 бали;
    • Galaxy A20 – 83 бали.

    Наступні п’ять смартфонів набрали по 82 бали:

    • Samsung Galaxy S10;
    • Apple iPhone 11 Pro;
    • iPhone 11 Pro Max;
    • iPhone X;
    • iPhone XS Max.

    Якщо брати сумарну оцінку за брендом, Samsung вдалося набрати 81 бал, як і в минулому році. А ось оцінка Apple знизилася до 80 балів, в результаті чого компанія знаходиться на другому місці.

    Рівень задоволення смартфонами в США у 2021 році

    Модель Виробник Бали
    Galaxy Note10+ Samsung 85
    Galaxy S10+ Samsung 85
    Galaxy S20+ Samsung 85
    Galaxy S20 Samsung 84
    Galaxy A20 Samsung 83
    Galaxy S10 Samsung 82
    iPhone 11 Pro Apple 82
    iPhone 11 Pro Max Apple 82
    iPhone X Apple 82
    iPhone XS Max Apple 82
    Galaxy J7 Samsung 81
    iPhone SE (2nd generation) Apple 81
    iPhone XS Apple 81
    Galaxy Note10 Samsung 80
    Galaxy S9 Samsung 80
    iPhone 11 Apple 80
    iPhone 8 Plus Apple 80
    iPhone 7 Plus Apple 79
    iPhone 8 Apple 79
    iPhone SE Apple 79
    Galaxy A10e Samsung 78
    iPhone XR Apple 78
    Galaxy S10e Samsung 77
    iPhone 7 Apple 75

    Дані: American Customer Satisfaction Index.

    Теги: США Google Apple Samsung
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    Американці назвали найкращі смартфони за версією споживачів