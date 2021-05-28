Американці назвали найкращі смартфони за версією споживачів

Організація American Customer Satisfaction Index оцінила ступінь задоволеності користувачів смартфонів в США

American Customer Satisfaction Index (ACSI) – американська організація, що займається дослідженням споживчих ринків – оцінила ступінь задоволеності користувачів смартфонів в США.

Дослідження показало: американські користувачі більше задоволені смартфонами від Samsung ніж від вітчизняної Apple.

Перша п’ятірка апаратів, що заслужили найкращі відгуки, включає тільки моделі Samsung, причому перше місце займають відразу три моделі:

Galaxy Note10+;

Galaxy S10+;

Galaxy S20+.

Кожна з цих моделей набрала максимальний результат – 85 балів зі 100 можливих.

Далі йдуть:

Samsung Galaxy S20 – 84 бали;

Galaxy A20 – 83 бали.

Наступні п’ять смартфонів набрали по 82 бали:

Samsung Galaxy S10;

Apple iPhone 11 Pro;

iPhone 11 Pro Max;

iPhone X;

iPhone XS Max.

Якщо брати сумарну оцінку за брендом, Samsung вдалося набрати 81 бал, як і в минулому році. А ось оцінка Apple знизилася до 80 балів, в результаті чого компанія знаходиться на другому місці.

Рівень задоволення смартфонами в США у 2021 році

Модель Виробник Бали Galaxy Note10+ Samsung 85 Galaxy S10+ Samsung 85 Galaxy S20+ Samsung 85 Galaxy S20 Samsung 84 Galaxy A20 Samsung 83 Galaxy S10 Samsung 82 iPhone 11 Pro Apple 82 iPhone 11 Pro Max Apple 82 iPhone X Apple 82 iPhone XS Max Apple 82 Galaxy J7 Samsung 81 iPhone SE (2nd generation) Apple 81 iPhone XS Apple 81 Galaxy Note10 Samsung 80 Galaxy S9 Samsung 80 iPhone 11 Apple 80 iPhone 8 Plus Apple 80 iPhone 7 Plus Apple 79 iPhone 8 Apple 79 iPhone SE Apple 79 Galaxy A10e Samsung 78 iPhone XR Apple 78 Galaxy S10e Samsung 77 iPhone 7 Apple 75

Дані: American Customer Satisfaction Index.