Apple готує оновлення камер в iPhone 18 Pro

Максим Бурич
Apple готує масштабний апгрейд рухомої оптики для майбутніх флагманів.

Компанія Apple готує для Pro-лінійки своїх майбутніх смартфонів серії iPhone 18 одне з найважливіших оптичних оновлень за всю історію бренду. Наступне покоління флагманів може отримати повноцінну систему механічної змінної діафрагми.

Нова технологія дозволить вивести мобільну фотографію та кінематографічну відеозйомку на професійний рівень, проте для самої Apple цей інженерний крок коштуватиме вкрай дорого. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітика Мінг-Чі-Куо.

Головною зіркою презентації Pro-моделей може стати оновлений 48-мегапіксельний модуль основної камери з конструкцією фізично рухомих шторок об'єктива. На відміну від усіх попередніх поколінь iPhone, які мали фіксовану світлосилу, нова система дозволить механічно регулювати розмір отвору лінзи.

Ця технологія вже частково зустрічалася в окремих преміальних Android-флагманах, але Apple може інтегрувати її у власний екосистемний софт та алгоритми обробки зображень.

Що це змінить для користувача?

  • Абсолютний контроль експозиції: Користувачі зможуть гнучко налаштовувати обсяг світла, що потрапляє на матрицю. Яскравим сонячним днем діафрагму можна «прикрити» для досягнення максимальної різкості всього кадру, а вночі – максимально відкрити для ідеальних нічних знімків без цифрових шумів.
  • Природне розмиття фону (Боке): Керування глибиною різкості стане повністю оптичним, а не програмним. Ефект розмиття заднього плану під час зйомки портретів чи відео виглядатиме природно, без помилок штучного розмиття контурів волосся чи одягу.

За інформацією інсайдерів, інтеграція мініатюрних механічних елементів у тонкий корпус смартфона виявилася надзвичайно складною інженерною задачею. Як зазначає Мін-Чі Куо, виробництво та закупівля нового 48-Мп модуля зі змінною діафрагмою обійдеться Apple орієнтовно на 50% дорожче, ніж висококласний об'єктив із лінзами 7P, який наразі використовується в актуальній лінійці пристроїв.

Основним постачальником складних механічних шторок для Apple стане компанія Sunny Optical, яка розділить замовлення з Largan Precision. Таке відчутне зростання собівартості (ВOM – Bill of Materials) накладається на загальне подорожчання чипів та мікросхем пам'яті на ринку, що зазвичай автоматично змушує виробників переглядати фінальні цінники для роздрібних покупців.

Нагадаємо, компанія Apple готує одне з наймасштабніших технічних оновлень для своєї флагманської лінійки професійних ноутбуків за останні роки. Інженери з Купертіно планують радикально переглянути підхід до тепловідведення, щоб забезпечити безкомпромісну стабільність під час виконання найважчих завдань. 

