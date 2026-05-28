Долетить з Києва до Львова на швидкості боліда: інженери-ентузіасти створили найшвидший дрон у світі

Батько та син побили рекорд серед швидкісних дронів

Унікальний винахід інженерів-ентузіастів офіційно потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Батько та син з Південної Африки об'єднали зусилля, щоб створити найшвидший у світі квадрокоптер. Під час офіційних випробувань їхній безпілотник продемонстрував приголомшливу середню максимальну швидкість у 480,23 км/год. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Книгу рекордів Гіннеса.

Теоретично дрон всього за одну годину польоту здатний подолати відстань між Києвом та Львовом.

Історія створення «Сапсана»

Винахідники Люк Белл та його батько Майк, які проживають у провінції Західний Кейп (ПАР), витратили місяці на креслення, інженерні розрахунки та польові тестування. Свій швидкісний квадрокоптер вони назвали Peregreen 2 (перекладається як «Сапсан» – на честь найшвидшого птаха на планеті).

Ця модель стала спадкоємицею їхнього першого прототипу Peregreen, який зміг розігнатися до 397 км/год, але так і не отримав офіційного сертифіката через брак незалежних свідків та суворих замірів за регламентом Гіннеса.

Створено найшвидшого дрона в історії! — Книга рекордів Гіннеса

Шлях до вдосконалення другої версії виявився надзвичайно небезпечним. Через колосальний струм, який акумулятори віддавали на двигуни під час пікових навантажень, система неодноразово виходила з ладу.

Під час перших запусків тонкі дроти та літій-полімерні батареї моментально перегрівалися. Це призвело до кількох коротких замикань та серйозних електричних пожеж у повітрі, які вщент знищували прототипи.

Після чергової аварії Люку та Майку довелося повернутися до креслярської дошки, повністю переробити систему живлення та замінити проводку на значно товщу.

Стрімкий політ: 142 метри за одну секунду

Щоб Книга рекордів Гіннеса офіційно зафіксувала досягнення, безпілотник мав виконати суворий норматив: здійснити два послідовні швидкісні заїзди у протилежних напрямках. Це необхідно для того, щоб повністю нівелювати вплив попутного або зустрічного вітру на фінальні цифри.

Під час цих двох залікових запусків на максимальному газі датчики зафіксували пікову швидкість апарата на позначці 510 км/год. Проте в аннали світових рекордів увійшло середнє арифметичне значення двох польотів – 480,23 км/год. Офіційний титул звучить як «Найвища наземна швидкість для квадрокоптера з дистанційним керуванням, що живиться від акумулятора».

З такою динамікою безпілотник здатний пролетіти 142 метри всього за одну секунду, залишаючи далеко позаду навіть найсучасніші суперкари та гоночні боліди Формули-1.

3D-друк та аеродинаміка: секрети конструкції рекордної новинки

Зовнішній вигляд Peregreen 2 кардинально відрізняється від класичних квадратних чи прямокутних дронів, які ми звикли бачити на ринку. Його форма нагадує обтічну, загострену ракету. Щоб досягти досконалих аеродинамічних властивостей, винахідники звернулися по допомогу до професійного інженера-аеротерміста Кріса Россера.

Основними технічними особливостями конструкції стали:

Вуглецеве волокно (карбон): міцна основа каркаса, яка ефективно витримує колосальний опір повітря на швидкості під 500 км/год;

3D-друк: зовнішній захисний обтічний корпус був повністю змодельований та надрукований на 3D-принтері у домашній майстерні батька та сина;

Енергоефективне компонування: інженери змінили кут нахилу чотирьох моторів та розташування акумуляторного блока всередині капсули, щоб зменшити лобовий опір.

Особливим бонусом стало те, що Люк закріпив на «носі» безпілотника мініатюрну екшн-камеру. Попри скепсис команди щодо стійкості картинки, винахідникам вдалося отримати перші в історії надчіткі кадри польоту на такій екстремальній швидкості без жодного тротлінгу чи розмиття.