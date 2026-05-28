В 2027 році вартість оперативної пам'яті почне стрімко знижуватися

Максим Бурич
В 2027 році вартість оперативної пам’яті почне стрімко знижуватися
Ринок оперативної пам’яті DRAM, який за останні пів року пережив різке зростання цін
Масштабна експансія Китаю на ринку мікросхем та можливе охолодження ШІ-буму можуть обрушити вартість модулів DDR5 вже за рік

Глобальний ринок оперативної пам'яті (DRAM), який протягом останніх пів року демонстрував агресивне зростання цін, наближається до переломного моменту. Поточна фаза подорожчання незабаром зміниться стабілізацією, після чого почнеться стрімкий обвал вартості компонентів. Згідно з прогнозами, серйозне здешевлення комп'ютерної пам'яті розпочнеться у другій половині 2027 року. «Главком» проаналізував заяву колишнього керівника напівпровідникового підрозділу Samsung Electronics (DS Group), а нині виконавчого радника компанії Кьє-хьон Кьона.

Поточний стрибок цін на ринку пам'яті вже встиг боляче вдарити по світовому ІТ-сектору та кінцевих споживачах. Через тотальний дефіцит напівпровідникових пластин роздрібна вартість звичайних модулів DDR5 злетіла до рекордних позначок. Це автоматично потягнуло за собою подорожчання серверного обладнання, домашніх комп'ютерів, ноутбуків та іншої складної електроніки.

Головною причиною кризи став бум генеративного штучного інтелекту. Провідні заводи світу (зокрема Samsung та SK Hynix) кинули всі свої основні потужності на випуск дорогої високосмугової пам'яті (HBM) для ШІ-прискорювачів, штучно створивши жорсткий голод у сегменті звичайного користувацького заліза. Проте аналітики вже фіксують перші ознаки стабілізації: темпи подорожчання в роздрібних мережах нарешті почали сповільнюватися.

Головним тригером майбутнього падіння цін Кьє-хьон Кьон називає надзвичайно агресивне нарощування виробничих потужностей всередині Китаю. Місцеві заводи, насамперед такі гіганти як CXMT та Jiahe Jinwei, інвестують мільярди доларів у масовий випуск чіпів DDR5.

Щоб обійти суворі санкції США та обмеження на імпорт найсучасніших літографічних сканерів, китайські інженери вдалися до хитрощів. Для вирощування DRAM-пам'яті китайці масово використовують глибоке ультрафіолетове обладнання (DUV) попередніх поколінь, яке вже є в країні у великій кількості. Цих технологій виявилося цілком достатньо, щоб налагодити масовий та дешевий випуск конкурентоспроможних модулів пам'яті, здатних заповнити світовий ринок.

Якщо Пекін збереже поточні темпи експансії, вже за рік на ринку утвориться колосальний профіцит (надлишок) продукції. Для покупців та збирачів ПК це стане довгоочікуваним порятунком, а от для виробників із Південної Кореї та США ситуація критично ускладниться – їхні багатомільярдні інвестиції у будівництво нових фабрик окупатимуться значно довше через неспроможність конкурувати за ціною з дешевим китайським імпортом.

Окрім китайського фактора, радник Samsung вказав на ще один прихований ризик – потенційне здуття «ШІ-бульбашки». Зараз найбільші технологічні корпорації світу (Mega Cap) витрачають астрономічні суми на закупівлю заліза для дата-центрів. Проте фінансова віддача від впровадження ШІ-софту для бізнесу поки що залишається низькою.

«Якщо світові техногіганти найближчим часом не побачать реального прибутку та повернення капітальних інвестицій від ШІ-проєктів, їхні правління почнуть різко скорочувати бюджети на закупівлю апаратного забезпечення. Це спровокує раптове та масштабне падіння попиту на пам'ять», – підкреслив Кьє-хьон Кьон.

Загалом аналітики прогнозують повернення ринку DRAM до класичного циклу «цінових гойдалок», коли періоди гострого дефіциту змінюються фазами перевиробництва кожні 2–3 роки.

Нагадаємо, компанія SpaceX суттєво підвищила вартість доступу до супутникового інтернету Starlink для Пентагону – в деяких випадках майже в п'ять разів.

