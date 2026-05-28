Розумні окуляри Meta отримали керування автомобілем жестами

Перші експериментальні додатки дозволяють керувати розумним будинком, грати та розблоковувати авто поглядом

Технологічний гігант Meta зробив важливий крок у розвитку індустрії носимих гаджетів, відкривши стороннім розробникам повний доступ до апаратних можливостей своїх розумних окулярів Meta Ray-Ban Display. Тепер ентузіасти отримали прямий доступ до вбудованого проєкційного дисплея та інноваційного нейробраслета Neural Band. Це спровокуло появу перших дивовижних експериментальних програм – від інтерактивних ігор до систем управління транспортними засобами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на gizmodo.

Спільнота розробників миттєво відреагувала на відкриття платформи, представивши низку незвичних та футуристичних рішень. Серед перших демонстраційних прикладів особливу увагу привернули такі додатки:

Легендарний Tetris: гра, де кубиками можна керувати за допомогою простих рухів пальців у повітрі;

Віртуальний спідометр: утиліта, яка в реальному часі проєктує поточну швидкість руху та пройдену відстань безпосередньо в полі зору користувача (наприклад, під час ранкової пробіжки чи їзди на велосипеді);

Боксерський симулятор: міні-гра, де користувачеві необхідно фізично нахиляти голову в різні боки, щоб ухилятися від ударів віртуального суперника;

Розумний будинок: інтеграція з екосистемою Google Home, яка дозволяє регулювати яскравість освітлення в кімнаті за допомогою жестів.

Найбільший ажіотаж та палкі дискусії серед експертів викликала функція безконтактного розблокування автомобіля. Завдяки синхронізації окулярів із нейронним браслетом Neural Band, система здатна зчитувати мікроімпульси м'язів та сухожиль руки. Це дозволяє водієві відкрити замок автівки чи навіть запустити двигун одним змахом долоні.

Попри очевидну зручність та ефектність, аналітики з кібербезпеки вже висловлюють серйозні застереження:

Головний ризик полягає в потенційному викраденні або втраті гаджета. Якщо зловмисник отримає фізичний доступ до чужих окулярів та браслета, він зможе безперешкодно заволодіти транспортним засобом, оскільки надійна система дворівневої автентифікації в цих демо-версіях поки що не реалізована.

Саме через безпекові нюанси всі створені програми наразі мають статус суто демонстраційних прототипів і поки що закриті для завантаження звичайними користувачами.

Наразі корпорація Марка Цукерберга лише закладає перші цеглини у фундамент майбутньої екосистеми застосунків для доповненої реальності.

Варто нагадати, що на старті продажів преміальний девайс вартістю $800 зазнав жорсткої критики з боку профільних медіа та перших покупців через занадто обмежений та бідний набір базових функцій. Скептики називали окуляри «дорогою іграшкою з камерою».

