Головна Техно Девайси
search button user button menu button

Розумні окуляри Meta отримали керування автомобілем жестами

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Розумні окуляри Meta отримали керування автомобілем жестами
Розумні окуляри Meta отримали Tetris і керування автомобілем жестами
фото: gizmodo
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Перші експериментальні додатки дозволяють керувати розумним будинком, грати та розблоковувати авто поглядом

Технологічний гігант Meta зробив важливий крок у розвитку індустрії носимих гаджетів, відкривши стороннім розробникам повний доступ до апаратних можливостей своїх розумних окулярів Meta Ray-Ban Display. Тепер ентузіасти отримали прямий доступ до вбудованого проєкційного дисплея та інноваційного нейробраслета Neural Band. Це спровокуло появу перших дивовижних експериментальних програм – від інтерактивних ігор до систем управління транспортними засобами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на gizmodo.

Спільнота розробників миттєво відреагувала на відкриття платформи, представивши низку незвичних та футуристичних рішень. Серед перших демонстраційних прикладів особливу увагу привернули такі додатки:

  • Легендарний Tetris: гра, де кубиками можна керувати за допомогою простих рухів пальців у повітрі;
  • Віртуальний спідометр: утиліта, яка в реальному часі проєктує поточну швидкість руху та пройдену відстань безпосередньо в полі зору користувача (наприклад, під час ранкової пробіжки чи їзди на велосипеді);
  • Боксерський симулятор: міні-гра, де користувачеві необхідно фізично нахиляти голову в різні боки, щоб ухилятися від ударів віртуального суперника;
  • Розумний будинок: інтеграція з екосистемою Google Home, яка дозволяє регулювати яскравість освітлення в кімнаті за допомогою жестів.

Найбільший ажіотаж та палкі дискусії серед експертів викликала функція безконтактного розблокування автомобіля. Завдяки синхронізації окулярів із нейронним браслетом Neural Band, система здатна зчитувати мікроімпульси м'язів та сухожиль руки. Це дозволяє водієві відкрити замок автівки чи навіть запустити двигун одним змахом долоні.

Попри очевидну зручність та ефектність, аналітики з кібербезпеки вже висловлюють серйозні застереження:

Головний ризик полягає в потенційному викраденні або втраті гаджета. Якщо зловмисник отримає фізичний доступ до чужих окулярів та браслета, він зможе безперешкодно заволодіти транспортним засобом, оскільки надійна система дворівневої автентифікації в цих демо-версіях поки що не реалізована.

Саме через безпекові нюанси всі створені програми наразі мають статус суто демонстраційних прототипів і поки що закриті для завантаження звичайними користувачами.

Наразі корпорація Марка Цукерберга лише закладає перші цеглини у фундамент майбутньої екосистеми застосунків для доповненої реальності.

Варто нагадати, що на старті продажів преміальний девайс вартістю $800 зазнав жорсткої критики з боку профільних медіа та перших покупців через занадто обмежений та бідний набір базових функцій. Скептики називали окуляри «дорогою іграшкою з камерою».

Нагадаємо, науково-дослідна організація Biohub, заснована генеральним директором Meta Марком Цукербергом та його дружиною, докторкою Прісциллою Чан, офіційно представила унікальну «світову модель білкової біології». Ця розробка здатна радикально прискорити та здешевити створення нових високоефективних лікарських засобів.

Читайте також:

Теги: Meta штучний інтелект

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Традиційний напрямок діяльності Nokia – будівництво та обслуговування мобільних мереж 5G
Акції Nokia злетіли на 140% через штучний інтелект
26 травня, 20:09
Трамп послабив агентство, яке захищає енергетику та інфраструктуру США
Axios: Трамп послабив головне кібервідомство США
26 травня, 15:03
Петреус відвідав Україну вже 10 разів з початку повномасштабного вторгнення – і щоразу повертається з новими висновками
Ексдиректор ЦРУ визнав: світ не готовий до атак роями дронів
26 травня, 05:55
В Україні з’явився власний чатбот Lapathoniia
Україна запустила власну нейромережу, як альтернативу ChatGPT
25 травня, 11:41
Завдяки штучному інтелекту сьогодні можна створювати реалістичні фото й відео за лічені хвилини
Кіберполіція пояснила, як розпізнати фейки, створені штучним інтелектом
20 травня, 08:55
Мальта перша держава у Європі зробила ChatGPT Plus безкоштовним для населення
Європейська країна зробила ChatGPT Plus безкоштовним для всіх жителів: про кого йдеться
18 травня, 16:56
Науковий репозиторій arXiv оголосив війну текстам згенерованим штучним інтелектом
ChatGPT під забороною? Наукова спільнота ввела жорсткі санкції
18 травня, 15:12
Перший півфінал Євробачення 2026 транслюватиметься 12 травня
Євробачення 2026. ШІ назвав переможців першого півфіналу
12 травня, 16:01
ChatGPT повідомлятиме близьких про небезпечний стан користувача
Функція «довіреної особи». ChatGPT анонсував нову систему безпеки
8 травня, 14:29

Девайси

В 2027 році вартість оперативної пам’яті почне стрімко знижуватися
В 2027 році вартість оперативної пам’яті почне стрімко знижуватися
Розумні окуляри Meta отримали керування автомобілем жестами
Розумні окуляри Meta отримали керування автомобілем жестами
Долетить з Києва до Львова на швидкості боліда: інженери-ентузіасти створили найшвидший дрон у світі
Долетить з Києва до Львова на швидкості боліда: інженери-ентузіасти створили найшвидший дрон у світі
Нові MacBook на чипах M6 отримають інноваційну систему охолодження
Нові MacBook на чипах M6 отримають інноваційну систему охолодження
Японська компанія в Україні протестувала дрон для виявлення мін
Японська компанія в Україні протестувала дрон для виявлення мін
Компанія Маска у п’ять разів підвищила ціни на Starlink для Пентагону
Компанія Маска у п’ять разів підвищила ціни на Starlink для Пентагону

Новини

США розкрили справжню причину загроз Кремля бити по Києву
Сьогодні, 21:53
«Пішов лісом із Казахстану!» В Астані під час візиту Путіна затримано активіста з українським прапором (фото)
Сьогодні, 20:46
Кортеж Путіна у Казахстані супроводжував броньовик із туреллю та системою придушення дронів (відео)
Сьогодні, 19:50
Поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство мера П'ятихаток
Сьогодні, 19:06
Очільник ВООЗ особисто їде в Конго через спалах смертоносного вірусу Ебола
Сьогодні, 18:48
Світ спадкоємців Кремля: як та за скільки іноземні гувернери виховують таємних дітей Путіна (фото)
Сьогодні, 16:59

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua