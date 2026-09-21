Компанія Apple готує масштабні зміни у своїх магазинах
Apple планує змінити формат торгових просторів, зокрема повернути окремі Genius Bar та відмовитися від великих відеостін
Apple планує прискорити оновлення своїх роздрібних магазинів у найближчі роки. Серед змін – нові зони для отримання онлайн-замовлень і занять Today at Apple, демонтаж великих відеостін та повернення окремих Genius Bar. Про це розповідає «Главком» із посиланням на журналіста Bloomberg Марка Гурмана.
У магазинах з'являться нові зони
Apple планує змінити так звані Avenue – секції вздовж стін магазинів, де представлені товари, аксесуари та сервіси компанії.
За даними Гурмана, у цих просторах з'являться окремі зони для отримання онлайн-замовлень та проведення занять Today at Apple. Кожна з них матиме ширину близько трьох метрів.
Зона для видачі замовлень матиме дерев'яне оформлення, закриті шухляди для зберігання покупок і стіл, за яким працівники передаватимуть замовлення клієнтам.
Для Today at Apple передбачать окрему секцію з великим дисплеєм та місцями для зберігання пристроїв, які використовують під час занять.
Великі відеостіни приберуть
Ще однією зміною стане відмова від великих відеостін, які зараз встановлені в задній частині багатьох магазинів Apple.
Такі екрани використовують, зокрема, для демонстрації маркетингових матеріалів та проведення занять Today at Apple. Під час оновлення магазинів компанія планує прибрати їх і використати простір для інших функціональних зон.
Apple поверне окремі Genius Bar
Ще одна помітна зміна стосуватиметься сервісних зон. Apple планує повернути у свої магазини окремі Genius Bar – традиційні стійки, де клієнти можуть отримати технічну допомогу.
Раніше компанія відійшла від такого формату на користь відкритої концепції Genius Grove. Тепер у нових та оновлених магазинах планують знову облаштовувати окремі стійки.
За інформацією Гурмана, вони матимуть дерев'яне оформлення та два рівні висоти. За стійками передбачать шухляди для зберігання речей, а на стінах розміщуватимуть великі зображення нових продуктів Apple.
Зміни мають стосуватися нових та реконструйованих магазинів компанії. Йдеться про поступове оновлення торгових просторів, а не про одночасну перебудову всіх Apple Store.
Раніше «Главком» писав, що Apple планує обмежити використання частини ШІ-функцій в iOS 27. Зокрема, йдеться про можливості Apple Intelligence, які потребують звернення до серверних моделей.
Коментарі — 0