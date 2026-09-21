Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Компанія Apple готує масштабні зміни у своїх магазинах

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
google social img telegram social img facebook social img
Компанія Apple готує масштабні зміни у своїх магазинах
У магазинах Apple можуть знову з’явитися окремі стійки Genius Bar
фото: з відкритих джерел

Apple планує змінити формат торгових просторів, зокрема повернути окремі Genius Bar та відмовитися від великих відеостін

Apple планує прискорити оновлення своїх роздрібних магазинів у найближчі роки. Серед змін – нові зони для отримання онлайн-замовлень і занять Today at Apple, демонтаж великих відеостін та повернення окремих Genius Bar. Про це розповідає «Главком» із посиланням на журналіста Bloomberg Марка Гурмана.

У магазинах з'являться нові зони

Apple планує змінити так звані Avenue – секції вздовж стін магазинів, де представлені товари, аксесуари та сервіси компанії.

За даними Гурмана, у цих просторах з'являться окремі зони для отримання онлайн-замовлень та проведення занять Today at Apple. Кожна з них матиме ширину близько трьох метрів.

Зона для видачі замовлень матиме дерев'яне оформлення, закриті шухляди для зберігання покупок і стіл, за яким працівники передаватимуть замовлення клієнтам.

Для Today at Apple передбачать окрему секцію з великим дисплеєм та місцями для зберігання пристроїв, які використовують під час занять.

Великі відеостіни приберуть

Ще однією зміною стане відмова від великих відеостін, які зараз встановлені в задній частині багатьох магазинів Apple.

Такі екрани використовують, зокрема, для демонстрації маркетингових матеріалів та проведення занять Today at Apple. Під час оновлення магазинів компанія планує прибрати їх і використати простір для інших функціональних зон.

Apple поверне окремі Genius Bar

Ще одна помітна зміна стосуватиметься сервісних зон. Apple планує повернути у свої магазини окремі Genius Bar – традиційні стійки, де клієнти можуть отримати технічну допомогу.

Раніше компанія відійшла від такого формату на користь відкритої концепції Genius Grove. Тепер у нових та оновлених магазинах планують знову облаштовувати окремі стійки.

За інформацією Гурмана, вони матимуть дерев'яне оформлення та два рівні висоти. За стійками передбачать шухляди для зберігання речей, а на стінах розміщуватимуть великі зображення нових продуктів Apple.

Зміни мають стосуватися нових та реконструйованих магазинів компанії. Йдеться про поступове оновлення торгових просторів, а не про одночасну перебудову всіх Apple Store.

Раніше «Главком» писав, що Apple планує обмежити використання частини ШІ-функцій в iOS 27. Зокрема, йдеться про можливості Apple Intelligence, які потребують звернення до серверних моделей.

Читайте також:

Теги: Apple технології магазин

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Виробники зменшують вагу товарів, не змінюючи ціну
Ціна та сама, а товару в упаковці менше: що змінюють виробники
21 серпня, 11:30
Росіяни вдарили по торговельному центру у Кривому Розі
Відомий бренд втратив магазин через російський удар по Кривому Рогу
21 серпня, 21:16
Компанія оцінює масштаби пошкоджень після атаки
Розподільчий центр «Аврори» постраждав унаслідок атаки Росії
22 серпня, 11:17
Соки та нектари на полицях магазинів можуть суттєво відрізнятися за складом
Сік чи нектар: як не переплатити та що насправді в упаковці
5 вересня, 14:00
AirPods 5 також отримали оновлену систему активного шумозаглушення
Apple представила AirPods 5: навушники перекладають розмови в реальному часі
9 вересня, 21:04
Склад Varus у Дніпрі вдруге опинився під російським ударом
Компанія Varus зробила заяву після атаки на свій склад у Дніпрі
11 вересня, 13:10
Безпілотник здатний розвивати швидкість до 600 км/год
Іран попросив у Росії нові дрони «Герань» для війни – FT
14 вересня, 05:20
Тимчасова відсутність окремих товарів на полицях пов’язана передусім із труднощами їхнього постачання
Продуктів достатньо, але полиці порожні: міністр пояснив причину
14 вересня, 12:02
Попри складну безпекову ситуацію та загрозу повторних обстрілів, рятувальники ліквідували усі пожежі
Росіяни атакували рідне місто Залужного, є загиблі
12 вересня, 17:41

HiTech

Компанія Apple готує масштабні зміни у своїх магазинах
Компанія Apple готує масштабні зміни у своїх магазинах
Користувачі ШІ-сервісів подали до суду на провідні технологічні компанії: подробиці
Користувачі ШІ-сервісів подали до суду на провідні технологічні компанії: подробиці
ШІ Google вперше самостійно зламав системи реальних компаній
ШІ Google вперше самостійно зламав системи реальних компаній
OpenAI анонсувала гуманоїдного робота: що відомо
OpenAI анонсувала гуманоїдного робота: що відомо
Microsoft розширила Copilot: які завдання тепер можна доручити ШІ
Microsoft розширила Copilot: які завдання тепер можна доручити ШІ
ШІ змінює ринок праці: названо професії, попит на які зростатиме найшвидше
ШІ змінює ринок праці: названо професії, попит на які зростатиме найшвидше

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 вересня: ситуація на фронті
196K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 вересня 2026
149K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
145K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
70K
Бріжит Макрон програла суд журналістці, яка назвала її чоловіком

Новини

В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
18 вересня, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
17 вересня, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua