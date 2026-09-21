Компанія Apple готує масштабні зміни у своїх магазинах

У магазинах Apple можуть знову з’явитися окремі стійки Genius Bar

Apple планує змінити формат торгових просторів, зокрема повернути окремі Genius Bar та відмовитися від великих відеостін

Apple планує прискорити оновлення своїх роздрібних магазинів у найближчі роки. Серед змін – нові зони для отримання онлайн-замовлень і занять Today at Apple, демонтаж великих відеостін та повернення окремих Genius Bar. Про це розповідає «Главком» із посиланням на журналіста Bloomberg Марка Гурмана.

У магазинах з'являться нові зони

Apple планує змінити так звані Avenue – секції вздовж стін магазинів, де представлені товари, аксесуари та сервіси компанії.

За даними Гурмана, у цих просторах з'являться окремі зони для отримання онлайн-замовлень та проведення занять Today at Apple. Кожна з них матиме ширину близько трьох метрів.

Зона для видачі замовлень матиме дерев'яне оформлення, закриті шухляди для зберігання покупок і стіл, за яким працівники передаватимуть замовлення клієнтам.

Для Today at Apple передбачать окрему секцію з великим дисплеєм та місцями для зберігання пристроїв, які використовують під час занять.

Великі відеостіни приберуть

Ще однією зміною стане відмова від великих відеостін, які зараз встановлені в задній частині багатьох магазинів Apple.

Такі екрани використовують, зокрема, для демонстрації маркетингових матеріалів та проведення занять Today at Apple. Під час оновлення магазинів компанія планує прибрати їх і використати простір для інших функціональних зон.

Apple поверне окремі Genius Bar

Ще одна помітна зміна стосуватиметься сервісних зон. Apple планує повернути у свої магазини окремі Genius Bar – традиційні стійки, де клієнти можуть отримати технічну допомогу.

Раніше компанія відійшла від такого формату на користь відкритої концепції Genius Grove. Тепер у нових та оновлених магазинах планують знову облаштовувати окремі стійки.

За інформацією Гурмана, вони матимуть дерев'яне оформлення та два рівні висоти. За стійками передбачать шухляди для зберігання речей, а на стінах розміщуватимуть великі зображення нових продуктів Apple.

Зміни мають стосуватися нових та реконструйованих магазинів компанії. Йдеться про поступове оновлення торгових просторів, а не про одночасну перебудову всіх Apple Store.

Раніше «Главком» писав, що Apple планує обмежити використання частини ШІ-функцій в iOS 27. Зокрема, йдеться про можливості Apple Intelligence, які потребують звернення до серверних моделей.