Чи треба критикувати мобілізацію? Ветеран, який втратив обидві ноги, дав пораду українцям

Сергій Копищик із Волині пішов захищати Україну в перший день повномасштабної російської військової навали. На фото він до поранення на Миколаївщині, 2022 рік

Сергій Копищик: «Іншого виходу в нас немає. Люби не знають, що їх чекає, коли сюди прийде Росія»

Ветеран війни Сергій Копищик, який втратив обидві ноги, вважає, що якщо наразі в країні немає добровольців – повинна бути примусова мобілізація, оскільки іншого виходу в України немає. Про це він розповів у інтервʼю «Главкому».

Зокрема, Копищик прокоментував нещодавній рейд ТЦК на концерті гурту Океан Ельзи.

«Я скажу так: ви хочете залишитися вдома, ходити на концерти, а тим часом на фронті люди закінчаться. Ті, хто хотів піти сам на війну, вже це зробив ще понад два роки тому. Якщо немає добровольців – повинна бути примусова мобілізація. Іншого виходу в нас немає. Сидять собі в тому самому Києві, Луцьку, Рівному, Львові і війни не бачать. Для них війна десь далеко. Максимум шахеди з ракетами долітають», – наголосив військовий.

Копищик зауважує, що ті, хто уникають мобілізації, «не знають, що їх чекає, коли сюди прийде Росія».

«Можна казати: ай, ой «бусифікація», пакують. Таким відповідаю, що добре, от ТЦК приберуть, повернуть хлопців з фронту. І що нас чекає за кілька днів у такому разі? Самі знаєте, що чекає. Часто кажуть, що немає мотивації. Наводжу тоді приклад Охматдиту. Якщо це для них не мотивація, то що тоді взагалі нею може бути?» – підсумував ветеран.

До слова, 26-річний Сергій Копищик після поранення та демобілізації повернувся на роботу. Копищик три місяці тому повернувся на підприємство, де працював до повномасштабної війни. Але не на свою посаду оператора листозгину, а на ту, де працювати фізично легше. Йому запропонували бути комплектувальником на складі.

Раніше ветеран, що залишився без обох ніг, звернувся до влади.

Нагадаємо, раніше ветеран ЗСУ Олег Симороз розповів, що був змушений пройти декілька медичних комісій, щоб затвердила потребу проводити протезування та списатися з військової служби. Під час цього він стикнувся з численними бюрократичними перешкодами.