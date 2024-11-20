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Британські депутати викличуть Ілона Маска «на килим»

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Британські депутати викличуть Ілона Маска «на килим»
Як пише Guardian, малоймовірно, що Маск дасть свідчення у Великій Британії. Відомо, що він різко критикує лейбористський уряд
фото: Allison Robbert / Reuters

Маск має надати свідчення про роль його платформи X у поширенні дезінформації

У Великій Британії депутати вирішили викликати американського мільярдера Ілона Маска на розмову в межах парламентського розслідування літніх заворушень у країні після вбивства трьох дівчаток. Про це повідомляє Guardian.

Очікується, що топменеджерів Meta, які керують Facebook і Instagram, і TikTok також викличуть на розмову в межах цього розслідування.

Перші слухання відбудуться у 2025 році на тлі стурбованості тим, що швидкий розвиток технологій і політизація таких платформ, як X, можуть випередити британські закони про безпеку в інтернеті.

Депутати досліджуватимуть наслідки від використання штучного інтелекту для створення популярних зображень, опублікованих у Facebook і X, які спонукали людей приєднатися до літніх ісламофобських протестів. Вони також досліджуватимуть бізнес-моделі Кремнієвої долини, які «заохочують поширення контенту, який може ввести в оману та завдати шкоди».

Як пише Guardian, малоймовірно, що Маск дасть свідчення у Великій Британії. Відомо, що він різко критикує лейбористський уряд.

У британському парламенті кажуть, що розслідування намагатиметься «докопатися до суті зв’язків між алгоритмами соціальних мереж, штучним інтелектом і поширенням шкідливого або неправдивого контенту».

Британський регулятор Ofcom уже дійшов висновку, що деякі платформи «використовувалися для поширення ненависті, провокування насильства проти расових і релігійних груп, а також заохочення інших до нападів і підпалів мечетей та притулків».

Як відомо, 29 липня в англійському місті Саутпорт 17-річний хлопець із ножем напав на студію, де відбувався тематичний урок з танців для дітей. Унаслідок нападу три дівчинки віком 6, 7 та 9 років загинули. Ще 11 дітей і 2 дорослих зазнали ножових поранень, більшість із них були у важкому стані.

Мотиви нападника залишаються невідомими. Поліція розкрила, що нападник – Аксель Рудакубана, із сім’ї християн із Руанди. Але в соцмережах спершу поширили неправдиві заяви про те, що підозрюваним був мусульманин чи шукач притулку, який прибув до Великої Британії на човні, пишуть Guardian та TRT.

Після цих повідомлень ультраправі протестувальники через соцмережі організовували антиміграційні демонстрації в містах по всій країні. Масові заворушення відбулися в Ліверпулі, Халлі, Манчестері, Блекпулі, Сандерленді, Болтоні та інших містах.

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Теги: бізнес розслідування Facebook поліція TikTok соцмережі

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