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Компанія Маска SpaceX запустила ракету: Трамп особисто спостерігав

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Компанія Маска SpaceX запустила ракету: Трамп особисто спостерігав
Трамп спостерігав за запуском ракети Ілона Маска
Фото: CBS News

Запуск космічного корабля відбувся в Бока-Чіка, штат Техас

Компанія SpaceX, що належить мільярдеру Ілону Маску, здійснила запуск надважкого космічного апарата багаторазового використання Super Heavy-Starship. На старті був присутній обраний президент США Дональд Трамп. Про це повідомляє CBS News.

З космодрому SpaceX у Бока-Чіка, штат Техас, на узбережжі Мексиканської затоки, було запущено найпотужнішу ракету у світі. Через дві з половиною хвилини після старту запрацювали всі шість двигунів космічного корабля Raptor, а надважкий прискорювач Super Heavy від’єднався, змінив курс і почав повертатися до місця запуску.

План польоту передбачав посадку Super Heavy на стартовий майданчик, але через технічну проблему команді диспетчерів довелося скоригувати курс і спрямувати його на падіння в Мексиканській затоці. Сам комплекс Starship мав завершити політ в Індійському океані.

Трамп прибув до Техасу раніше того ж дня і разом із Маском спостерігав за запуском та поверненням ракети-носія.

Напередодні старту Трамп написав у соціальних мережах: «Я вирушаю до великого штату Техас, щоб побачити запуск найбільшого об’єкта, який не лише вперше підняли в космос, а й відірвали від землі. Удачі Ілону Маску та великим патріотам, які беруть участь у цьому дивовижному проєкті!».

Цей запуск став шостим випробуванням ракети цього типу. Основна мета польоту полягала у виведенні Starship із нижніх шарів атмосфери на суборбітальний політ, після чого апарат мав повернутися до атмосфери над Індійським океаном. Тим часом Super Heavy планувалося повернути на місце старту.

До слова, мільярдер Ілон Маск пообіцяв скоротити сотні федеральних агенцій у США, але попросив дати знати, якщо під скорочення потраплять важливі витрати.

До слова, бізнесмен Вівек Рамасвамі також повідомив, що спільно з Маском збирається ліквідувати кілька американських федеральних відомств. Він анонсував скорочення підрядників та одержувачів «надмірно великих рахунків» від американського уряду.

Нагадаємо, бізнесмени Ілон Маск і Вівек Рамасвамі будуть призначені на посади глав Департаменту державної ефективності (DOGE). підприємець та мільярдер Ілон Маск на своїй сторінці у соціальній мережі X написав, що його призначення є загрозою не для демократії, а для бюрократії. Таким чином він відповів на слова нинішнього глави держави Джо Байдена та віцепрезидентки Камали Гарріс, які називали республіканця «загрозою демократії».

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Теги: політ Дональд Трамп космос Ілон Маск SpaceX президент бізнесмен

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