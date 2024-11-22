Австралія планує запровадити жорстке обмеження на соцмережі для дітей. Реакція Ілона Маска

Ілон Маск вважає, що новий законопроєкт в Австралії є прихованим способом контролювати доступ до Інтернету для всіх австралійців

Бізнесмен уже не вперше конфліктує з австралійським урядом

Американський мільярдер і власник соцмережі X Ілон Маск розкритикував запропонований в Австралії закон про заборону соціальних мереж для дітей до 16 років. Про це пише Reuters.

Законопроєкт, який критикує Маск, також передбачає штрафи до 49,5 млн австралійських доларів ($32 млн) для компаній, що систематично порушуватимуть цю заборону.

«Здається, це прихований спосіб контролювати доступ до Інтернету для всіх австралійців», – написав Маск у соцмережі X у відповідь на допис прем’єр-міністра Австралії Ентоні Албанізі.

Видання зауважило, що Маск, який позиціонує себе як захисник свободи слова, не вперше конфліктує з австралійським урядом. Раніше він назвав урядування Лейбористської партії «фашистським» через їхній закон про дезінформацію.

Цьогоріч у квітні платформа X подала до суду на австралійського регулятора кіберпростору через вимогу видалити пости про напад на єпископа в Сіднеї. Албанізі тоді назвав Маска «зарозумілим мільярдером».

До слова, вперше про встановлення в країні мінімального віку, з якого дитині дозволять користуватися інтернетом, Албанізі заявив у вересні. Він зазначив, що соцмережі завдають «шкоди та позбавляють дітей справжніх друзів та справжнього досвіду». Тоді у законопроекті йшлось про вік від 14 до 16 років.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у Норвегії вирішили посилити заборону для дітей у використанні соцмереж. У країні діяв віковий ценз, за ​​яким діти можуть користуватися соцмережами лише з 13 років. Уряд Норвегії вирішив підвищити його до 15 років