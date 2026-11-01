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Samsung представила люксовий смартфон W27 із супутниковим зв'язком

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Samsung представила люксовий смартфон W27 із супутниковим зв'язком
Новинку презентували у двох конфігураціях
фото: Samsung

Новинка отримала процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, камеру на 200 Мп та підтримку китайської супутникової мережі Tiantong

Компанія Samsung представила в Китаї преміальний складаний смартфон W27, створений у межах багаторічного партнерства з оператором China Telecom. Пристрій отримав золотисті елементи корпусу, великий внутрішній екран і можливість телефонувати та надсилати повідомлення через супутникову мережу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційне повідомлення China Telecom

Золотисте оздоблення та преміальний дизайн

Samsung W27 став 19-ю моделлю спільної лінійки компанії Samsung та китайського оператора China Telecom. Серія Heart for the World орієнтована на преміальну аудиторію китайського ринку. Виробник поєднав у новинці традиційні елементи китайської естетики із сучасними технологіями.

Смартфон випустили у двох кольорах – червоному та синьому. Золотистими деталями оздобили рамку, шарнір, блок камер та окремі елементи задньої панелі. На корпусі також розмістили емблему Heart for the World. Саме золотисте покриття створює характерний вигляд спеціальної серії, але Samsung не заявляє про використання справжнього золота.

Samsung представила люксовий смартфон W27 із супутниковим зв'язком фото 1
фото: Samsung

Розміри пристрою становлять 8,9 мм у складеному та 4,1 мм у розкладеному стані. Вага – 215 г. Внутрішній дисплей має діагональ 8 дюймів, зовнішній – 6,5 дюйма. Обидві панелі підтримують адаптивну частоту оновлення до 120 Гц і пікову яскравість до 3000 ніт.

Samsung представила люксовий смартфон W27 із супутниковим зв'язком фото 2

Супутниковий зв'язок та захист даних

Однією з головних особливостей W27 стала підтримка супутникової мережі Tiantong. Вона дає змогу здійснювати голосові дзвінки та надсилати SMS навіть там, де немає покриття наземних мобільних операторів. Для користування послугою необхідно підключити відповідний тариф у оператора, який надає супутниковий зв'язок.

Samsung представила люксовий смартфон W27 із супутниковим зв'язком фото 3
фото: Samsung

Під час купівлі смартфона в межах спеціальної пропозиції покупцям надають пакет супутникового зв'язку, до якого входять:

  • один рік прямого підключення до супутникової мережі;
  • 300 хвилин супутникових розмов;
  • 100 текстових повідомлень.

Samsung також приділила увагу захисту персональної інформації. Смартфон використовує платформу безпеки Knox Vault та систему KEEP, яка створює захищене середовище для зберігання даних. Персональний механізм обробки інформації дозволяє виконувати частину операцій безпосередньо на пристрої.

Samsung представила люксовий смартфон W27 із супутниковим зв'язком фото 4
фото: Samsung

Камера на 200 Мп та процесор Snapdragon

За продуктивність Samsung W27 відповідає процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, виготовлений за 3-нанометровим технологічним процесом. Пристрій має 16 ГБ оперативної пам'яті та пропонується з накопичувачами на 512 ГБ або 1 ТБ.

Основна камера отримала сенсор на 200 Мп з оптичною стабілізацією зображення. Також передбачені:

  • надширококутна камера на 50 Мп;
  • телефотооб'єктив на 10 Мп із трикратним оптичним збільшенням;
  • дві фронтальні камери на 10 Мп.

Смартфон підтримує запис відео у форматі 8K. Серед додаткових можливостей – функція горизонтальної стабілізації, яка допомагає утримувати рівень зображення навіть під час активного руху камери.

За автономність відповідає акумулятор ємністю 5000 мА·год. Він підтримує дротову зарядку потужністю 45 Вт. За заявою Samsung, смартфон може відтворювати відео до 27 годин безперервно.

Програмною основою стала One UI 9 із функціями Galaxy AI. Великий внутрішній екран підтримує багатовіконний режим, що дозволяє одночасно працювати з кількома застосунками.

Samsung представила люксовий смартфон W27 із супутниковим зв'язком фото 5
фото: Samsung

Скільки коштує Samsung W27

Новинку представили у двох конфігураціях. Офіційна рекомендована вартість на китайському ринку становить:

  • 16 ГБ оперативної та 512 ГБ вбудованої пам'яті – 18 999 юанів (приблизно $2850);
  • 16 ГБ оперативної та 1 ТБ вбудованої пам'яті – 21 999 юанів (приблизно $3300).

Попередню реєстрацію замовлень відкрили 29 жовтня 2026 року. Покупцям, які скористаються спеціальною пропозицією, обіцяють пакет обслуговування Samsung Care+ вартістю 1399 юанів. Він передбачає пільгову заміну екрана, обслуговування акумулятора та інші послуги.

Виробник позиціонує W27 як ексклюзивну модель для китайського ринку. Інформації про вихід смартфона на міжнародний ринок наразі немає.

Нагадаємо, Samsung та інші виробники смартфонів поступово впроваджують технології супутникового зв'язку. Раніше «Главком» писав, що SpaceX отримала дозвіл на міжнародний запуск Starlink Mobile. Технологія має дозволити власникам сумісних смартфонів залишатися на зв'язку в місцевостях без традиційного мобільного покриття.

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Теги: телефон технології SpaceX смартфон Samsung

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