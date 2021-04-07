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    Дебютували недорогі смартфони від Oppo

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    Oppo A74 і A74 5G - Дебютували недорогі смартфони від Oppo
    Oppo A74 і A74 5G

    Oppo представила недорогие смартфоны A74 и A74 5G

    Китайська Oppo представила нові смартфони – A74 і A74 5G. Гаджети дуже схожі. У них ідентична зовнішність та більшість характеристик. Але все ж таки вони відрізняються. І не лише підтримкою мереж п'ятого покоління.

    В обох випадках використовуються 6,43-дюймові екрани роздільної здатності Full HD+ 2340x1080 пікселів з отвором під 16-мегапіксельну фронтальну камеру. Але у базової версії це Amoled-дисплей з вбудованим сканером відбитків пальців, а у A74 5G - звичайна IPS, проте з підвищеною частотою оновлення в 90 Гц.

    Різні у девайсів і процесори:

    • A74 5G – Snapdragon 662;
    • A74 – Snapdragon 480.

    Останнє відмінність – наявність у 5G-версії в основній камері додаткового 8-мегапіксельного ширококутного модуля. Три інших модуля – 48, 2 і 2 мегапікселя.

    Пам'ять - 6 гігабайтів оперативної і 128 гігабайтів вбудованої.

    Акумулятор – 5 тисяч міліампер-годин з підтримкою 33-ватної швидкісної зарядки.

    Ціни:

    • Oppo A74 – 255 доларів;
    • A74 5G – 285 доларів.
    Теги: смартфон Oppo
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