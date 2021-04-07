Дебютували недорогі смартфони від Oppo

Oppo представила недорогие смартфоны A74 и A74 5G

Китайська Oppo представила нові смартфони – A74 і A74 5G. Гаджети дуже схожі. У них ідентична зовнішність та більшість характеристик. Але все ж таки вони відрізняються. І не лише підтримкою мереж п'ятого покоління.

В обох випадках використовуються 6,43-дюймові екрани роздільної здатності Full HD+ 2340x1080 пікселів з отвором під 16-мегапіксельну фронтальну камеру. Але у базової версії це Amoled-дисплей з вбудованим сканером відбитків пальців, а у A74 5G - звичайна IPS, проте з підвищеною частотою оновлення в 90 Гц.

Різні у девайсів і процесори:

A74 5G – Snapdragon 662;

A74 – Snapdragon 480.

Останнє відмінність – наявність у 5G-версії в основній камері додаткового 8-мегапіксельного ширококутного модуля. Три інших модуля – 48, 2 і 2 мегапікселя.

Пам'ять - 6 гігабайтів оперативної і 128 гігабайтів вбудованої.

Акумулятор – 5 тисяч міліампер-годин з підтримкою 33-ватної швидкісної зарядки.

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