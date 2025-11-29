Головна Світ Політика
Туреччина допустила ураження російських танкерів «тіньового флоту»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Туреччина допустила ураження російських танкерів «тіньового флоту»
На танкері Kairos стався вибух і спалахнула пожежа
фото з відкритих джерел

Турецький чиновник заявив, що чорноморські танкери могли бути вражені мінами, ракетами або дронами

Міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Абдулкадір Уралоглу заявив, що два нафтові танкери, які загорілися біля чорноморського узбережжя, могли зазнати удару ракетами або дронами. Обидва судна, ймовірно, належать до так званого тіньового флоту Росії, який використовується для обходу санкцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Інциденти з танкерами «Kairos» та «Virat» сталися у п’ятницю в другій половині дня. Турецька влада підтвердила, що всі члени екіпажів перебувають у безпеці.

Міністр Уралоглу зазначив, що розслідування розглядає кілька версій того, що спричинило загоряння:

«Члени нашої команди повідомляють, що на іншому кораблі також сталися вибухи через зовнішнє втручання. Перші версії включають міну, ракету, морське судно або дрон, але остаточних даних поки немає», – повідомив Уралоглу.

Танкер «Kairos» під прапором Гамбії загорівся приблизно за 52 км від узбережжя провінції Коджаелі. Він прямував порожнім до російського порту Новоросійськ.

Танкер «Virat» постраждав приблизно за 64 км від турецького узбережжя в Чорному морі. Спочатку рятувальники отримали повідомлення, що «Kairos» міг підірватися на міні, а пізніше стало відомо про вибух на борту «Virat».

Обидва танкери мають пряме відношення до «тіньового флоту» і перебувають під міжнародними обмеженнями. У січні 2024 року проти «Virat» запровадили санкції США, до яких пізніше приєдналися ЄС, Велика Британія, Швейцарія та Канада. ЄС запровадив обмеження проти «Kairos» в липні, а згодом – Велика Британія і Швейцарія.

Нагадаємо, біля узбережжя Туреччини танкери Kairos та Virat, які належать до «тіньового флоту» РФ, зазнали пошкоджень. 

