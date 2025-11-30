Турецький Bayraktar Kizilelma вперше вразив повітряну ціль ракетою «повітря-повітря» (відео)

У випробуваннях також брали участь п'ять винищувачів F-16 та інший БПЛА виробництва Baykar

Турецький безпілотний бойовий літак Bayraktar Kizilelma здійснив історичний прорив у військовій авіації. БПлА успішно вразив реактивну повітряну ціль ракетою класу «повітря-повітря». Це сталося під час випробувань на полігоні Синоп на півночі Туреччини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Anadolu.

Компанія-розробник Baykar Makina заявила, що цей постріл відкрив нову еру в історії авіації.

«У той час як жодна безпілотна платформа в світі ще не досягла можливості стрільби «повітря-повітря», Bayraktar Kizilelma цим пострілом відкрив нову еру в історії авіації, ставши першою і єдиною в світі платформою, яка довела потужну здатність вести повітряний бій», – йдеться в заяві компанії.

🇹🇷Турецький безпілотник літакового типу Bayraktar Kizilelma вперше в історії військової авіації вразив повітряну реактивну ціль ракетою «повітря-повітря»



Під час випробувань на полігоні Синоп також були задіяні п'ять винищувачів F-16, а також інший безпілотник виробництва… pic.twitter.com/leax8R0SAO — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 30, 2025 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Більшість світових проектів безпілотних бойових літаків насамперед розробляються для виконання завдань класу «повітря-земля».

У випробуваннях також брали участь п'ять винищувачів F-16 та інший БПЛА виробництва Baykar Makina – Bayraktar AKINCI.

Згідно зі сценарієм:

Реактивна безпілотна ціль була виявлена та взята на супровід встановленим на Kizilelma радаром MURAD AESA (розробка Aselsan).

Після точного маркування цілі, Kizilelma випустив ракету Gökdoğan класу «повітря-повітря» для стрільби за межами візуальної видимості.

Ракета вразила реактивну ціль прямим влученням.

Таким чином, Bayraktar Kizilelma вперше в історії військової авіації успішно знищив реактивну повітряну ціль, підтверджуючи свої можливості як багатоцільовий бойовий апарат.

Нагадаємо, міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Абдулкадір Уралоглу заявив, що два нафтові танкери, які загорілися біля чорноморського узбережжя, могли зазнати удару ракетами або дронами. Обидва судна, ймовірно, належать до так званого тіньового флоту Росії, який використовується для обходу санкцій.