Головна Техно Девайси
search button user button menu button

Турецький Bayraktar Kizilelma вперше вразив повітряну ціль ракетою «повітря-повітря» (відео)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Турецький Bayraktar Kizilelma вперше вразив повітряну ціль ракетою «повітря-повітря» (відео)
Bayraktar Kizilelma вперше в історії військової авіації успішно знищив реактивну повітряну ціль
фото: скріншот з відео

У випробуваннях також брали участь п'ять винищувачів F-16 та інший БПЛА виробництва Baykar

Турецький безпілотний бойовий літак Bayraktar Kizilelma здійснив історичний прорив у військовій авіації. БПлА успішно вразив реактивну повітряну ціль ракетою класу «повітря-повітря». Це сталося під час випробувань на полігоні Синоп на півночі Туреччини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Anadolu.

Компанія-розробник Baykar Makina заявила, що цей постріл відкрив нову еру в історії авіації.

«У той час як жодна безпілотна платформа в світі ще не досягла можливості стрільби «повітря-повітря», Bayraktar Kizilelma цим пострілом відкрив нову еру в історії авіації, ставши першою і єдиною в світі платформою, яка довела потужну здатність вести повітряний бій», – йдеться в заяві компанії.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Більшість світових проектів безпілотних бойових літаків насамперед розробляються для виконання завдань класу «повітря-земля».

У випробуваннях також брали участь п'ять винищувачів F-16 та інший БПЛА виробництва Baykar Makina – Bayraktar AKINCI.

Згідно зі сценарієм:

  • Реактивна безпілотна ціль була виявлена та взята на супровід встановленим на Kizilelma радаром MURAD AESA (розробка Aselsan).
  • Після точного маркування цілі, Kizilelma випустив ракету Gökdoğan класу «повітря-повітря» для стрільби за межами візуальної видимості.
  • Ракета вразила реактивну ціль прямим влученням.

Таким чином, Bayraktar Kizilelma вперше в історії військової авіації успішно знищив реактивну повітряну ціль, підтверджуючи свої можливості як багатоцільовий бойовий апарат.

Нагадаємо, міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Абдулкадір Уралоглу заявив, що два нафтові танкери, які загорілися біля чорноморського узбережжя, могли зазнати удару ракетами або дронами. Обидва судна, ймовірно, належать до так званого тіньового флоту Росії, який використовується для обходу санкцій.

Читайте також:

Теги: Туреччина безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки атаки у Києві у ніч на 29 листопада
Атака на Київ: зросла кількість жертв (відео)
Вчора, 08:57
Український турист на авто помстився за викрадення 35 тис. євро
В Анталії українець отримав 25 років в'язниці за наїзд на грабіжників
20 листопада, 17:51
Раніше повідомлялося, що в результаті удару з ладу вийшла одна з котелень в мікрорайоні Боровське
На Курщині вибухнула підстанція
20 листопада, 07:08
Ракета-дрон «Барс»
Якою зброєю Україна завдає ударів по РФ: дані The Independent
18 листопада, 00:29
Під час атаки російських дронів на Україну низка ударних безпілотників залетіли на територію Польщі
Польща визнала, що загроза від російських дронів у вересні була серйознішою, ніж вважалося
17 листопада, 14:18
Руйнування у Краматорську
РФ масовано атакувала Краматорськ безпілотниками: є загиблий
11 листопада, 00:16
Морські дрони атакували російське місто Туапсе
Шатдаун у США завершується, вибухи у Росії: головне за ніч
10 листопада, 05:17
Стамбул стане майданчиком для переговорів щодо перемир’я в Газі
Міністри закордонних справ зустрінуться в Стамбулі для обговорення перемир’я в Газі – Reuters
3 листопада, 14:01
Речник аеропорту заявив, що «небезпеку наразі усунуто»
Берлінський аеропорт призупиняв рейси через дрони
1 листопада, 08:40

Девайси

Турецький Bayraktar Kizilelma вперше вразив повітряну ціль ракетою «повітря-повітря» (відео)
Турецький Bayraktar Kizilelma вперше вразив повітряну ціль ракетою «повітря-повітря» (відео)
Росіяни перетворюють голубів на біодрони
Росіяни перетворюють голубів на біодрони
Німеччина створить підрозділи з дронами-камікадзе у 2027 році
Німеччина створить підрозділи з дронами-камікадзе у 2027 році
Розвідка розкрила будову нового іранського Shahed-107, яким РФ атакує Україну
Розвідка розкрила будову нового іранського Shahed-107, яким РФ атакує Україну
Маск запускає ринок імен у X. Деякі з них продаватимуть за великі гроші
Маск запускає ринок імен у X. Деякі з них продаватимуть за великі гроші
Скандал у Meta: компанія приховала дослідження про вплив Facebook на психіку
Скандал у Meta: компанія приховала дослідження про вплив Facebook на психіку

Новини

Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua