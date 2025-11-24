Батагов відзначився двома асистами за «Трабзонспор» у матчі чемпіонату Туреччини

Арсеній проводить другий сезон в турецькому клубі, за який уже зіграв 35 поєдинків

Українець здійснив перші результативні дії в сезоні

Український захисник Арсеній Батагов став одним з головних героїв драматичного матчу 13-го туру турецької Суперліги, де його «Трабзонспор» вирвав перемогу у стамбульського «Башакшехіра» з рахунком 4:3. Про це повідомляє «Главком».

У стартовому складі «Трабзонспора» на поле вийшли двоє українців – Арсеній Батагов та найкращий вінгер 2025 року в Туреччині Олександр Зубков. Ще один легіонер, Данило Сікан, провів усю гру на лаві запасних.

Арсеній Батагов двічі асистував своєму партнеру по команді Ернесту Мучі. Першу результативну передачу українець віддав на 77-й хвилині, коли в один доторк обробив високий м'яч і перевів його в центр, де албанець зрівняв рахунок. На одинадцятій хвилині компенсованого часу Арсеній знову віддав пас на Мучі, де той обігрався з суперником та з-за меж штрафної забив вирішальний гол, принісши «Трабзонспору» перемогу 4:3.

Ці два асисти дозволили Арсенію Батагову довести їхню загальну кількість у турецькій Суперлізі до трьох. Таким чином, за кількістю гольових передач він наздогнав колишнього форварда київського «Динамо» Артема Кравця. Серед українських гравців, які виступали в чемпіонаті Туреччини, найбільше асистів має Микола Морозюк (їх за кар'єру в нього було 8).

Після цієї перемоги «Трабзонспор» залишається на третій позиції в турнірній таблиці, поступаючись лідерам – «Галатасараю» та «Фенербахче».

Нагадаємо, збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».