Танкери «тіньового флоту» РФ підірвалися біля Туреччини

І Kairos, і Virat входять до списку суден, на які діють санкції, запроваджені проти РФ

Біля узбережжя Туреччини танкери Kairos та Virat, які належать до «тіньового флоту» РФ, зазнали пошкоджень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За повідомленням Генерального директорату з морських справ Туреччини, біля узбережжя країни було уражено два нафтові танкери. За інформацією місцевого портового агента, на судні під назвою Kairos стався вибух і спалахнула пожежа. Крім того, постраждав й танкер Virat.

У звіті портового агента зазначено, що Kairos міг натрапити на міну. Раніше цього року також сталася серія вибухів на борту суден, які перевозили нафту для Росії за межами Чорного моря.

Kairos – це танкер класу Suezmax, який був підданий санкціям з боку Великої Британії та Європейського Союзу за перевезення російської нафти, але не з боку США. Його попередній рейс був з російського порту Новоросійськ до Парадіпа в Індії, де він перевозив нафту марки Urals. Згідно з даними відстеження суден, зібраними Bloomberg, він повертався до російського порту, щоб завантажити наступний вантаж.

Нагадаємо, близько 17% нафтових танкерів використовуються для перевезення російської нафти. Після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році Захід запровадив санкції, спрямовані на скорочення доходів Кремля від експорту енергоносіїв. Однак Росія швидко організувала альтернативні маршрути: старі судна з непрозорою структурою власності транспортують нафту в Китай, Індію та інші віддалені ринки.