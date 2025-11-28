Головна Світ Політика
search button user button menu button

Танкери «тіньового флоту» РФ підірвалися біля Туреччини

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Танкери «тіньового флоту» РФ підірвалися біля Туреччини
На танкері Kairos стався вибух і спалахнула пожежа
фото з відкритих джерел

І Kairos, і Virat входять до списку суден, на які діють санкції, запроваджені проти РФ

Біля узбережжя Туреччини танкери Kairos та Virat, які належать до «тіньового флоту» РФ, зазнали пошкоджень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За повідомленням Генерального директорату з морських справ Туреччини, біля узбережжя країни було уражено два нафтові танкери. За інформацією місцевого портового агента, на судні під назвою Kairos стався вибух і спалахнула пожежа. Крім того, постраждав й танкер Virat.

Танкери «тіньового флоту» РФ підірвалися біля Туреччини фото 1

У звіті портового агента зазначено, що Kairos міг натрапити на міну. Раніше цього року також сталася серія вибухів на борту суден, які перевозили нафту для Росії за межами Чорного моря.

Kairos – це танкер класу Suezmax, який був підданий санкціям з боку Великої Британії та Європейського Союзу за перевезення російської нафти, але не з боку США. Його попередній рейс був з російського порту Новоросійськ до Парадіпа в Індії, де він перевозив нафту марки Urals. Згідно з даними відстеження суден, зібраними Bloomberg, він повертався до російського порту, щоб завантажити наступний вантаж.

Нагадаємо, близько 17% нафтових танкерів використовуються для перевезення російської нафти. Після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році Захід запровадив санкції, спрямовані на скорочення доходів Кремля від експорту енергоносіїв. Однак Росія швидко організувала альтернативні маршрути: старі судна з непрозорою структурою власності транспортують нафту в Китай, Індію та інші віддалені ринки.

Читайте також:

Теги: Чорне море Туреччина корабель нафта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

СБУ м'яко натякнула, що покупці вуглеводнів у «Роснєфти» можуть раптово опинитися поза законом
СБУ б'є по нафті. У росіян нова дилема
2 листопада, 20:53
Туреччина, поряд із Китаєм та Індією, є ключовим покупцем російської сирої нафти
Туреччина збільшує закупівлі неросійської нафти: названо причину
2 листопада, 15:02
У Петропавловську-Камчатському перекинувся прикордонний катер ФСБ
На Камчатці під час спуску на воду перекинувся прикордонний катер ФСБ
10 листопада, 02:18
Умєров провів зустріч з главою МЗС Туреччини
Умєров зустрівся з турецькими посадовцями: фокус на обмінах полоненими
12 листопада, 22:58
Дрони пролітали на рівні багатоповерхівок у Рязанській області
Дрони атакували Рязань: понад 10 вибухів біля НПЗ
15 листопада, 08:54
19 листопада президент Володимир Зеленський прибуде до Туреччини
Зеленський у Туреччині зустрінеться з Ердоганом
18 листопада, 22:33
Бессент: Європейці кажуть мені: ми вводимо наш 19-й пакет санкцій. З мого розуміння, якщо вам доводиться робити щось 19 разів, ви зазнали невдачі
Міністр фінансів США Бессент розкритикував підхід Європи до санкцій проти Росії
23 листопада, 23:56
На порт «Новоросійськ» припадає близько п'ятої частини російського експорту нафти
Найбільший російський порт відновив завантаження нафти після української атаки – Reuters
16 листопада, 20:17
Зеленський та Ердоган проведуть робочу вечерю, а потім виступлять із заявами на спільній пресконференції
Зеленський зустрівся з Ердоганом в Туреччині
19 листопада, 16:40

Політика

В Оренбурзькій області вибухнула ракета після запуску: зʼявився незвичний дим
В Оренбурзькій області вибухнула ракета після запуску: зʼявився незвичний дим
Танкери «тіньового флоту» РФ підірвалися біля Туреччини
Танкери «тіньового флоту» РФ підірвалися біля Туреччини
The Telegraph: Трамп готовий визнати окуповані території російськими заради мирної угоди
The Telegraph: Трамп готовий визнати окуповані території російськими заради мирної угоди
Україна завадила Росії потрапити до Ради Міжнародної морської організації
Україна завадила Росії потрапити до Ради Міжнародної морської організації
Єврокомісія відреагувала на обшуки в Єрмака
Єврокомісія відреагувала на обшуки в Єрмака
Німеччина арештувала українця, підозрюваного у підриві «Північних потоків»
Німеччина арештувала українця, підозрюваного у підриві «Північних потоків»

Новини

Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
Сьогодні, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
Сьогодні, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
Вчора, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
Вчора, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua