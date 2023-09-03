Резніков анонсував бум виробництва українських дронів, коли очікувати

Цієї осені буде бум з виробництва різних українських дронів

На озброєнні ЗСУ є вже понад 20 нових найменувань дронів українського виробництва

Цієї осені очікується суттєве збільшення виробництва українських дронів. Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков у інтерв'ю «Укрінформу».

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Він зазначив, що майже рік тривав процес спрощення процедури для виробництва дронів.

«Минулої осені ми це зробили, поки все це за новими правилами створювалося – це не швидко, рік майже зайняло. Але я думаю, цієї осені буде бум з виробництва різних українських дронів: літаючих, плаваючих, повзаючих і таке інше, і далі це розвиватиметься в обсягах уже», – заявив Резніков.

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За словами міністра оборони, на озброєнні ЗСУ є вже понад 20 нових найменувань дронів українського виробництва.

Раніше Міністерство оборони України відреагувало на інформацію про те, що начебто з початку повномасштабної війни відомство не замовило в Укроборонпрому жодного дрона-камікадзе. У пресрелізі Міноборони зауважило, що на озброєння вже прийняті 28 моделей різних безпілотників українського виробництва.