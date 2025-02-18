Мексика хоче судитися з Google через перейменування Мексиканської затоки

Президентка країни вважає зміну назви некоректною

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що країна може подати судовий позов проти Google. Це станеться, якщо в Google Maps для користувачів зі США й надалі позначатимуть Мексиканську затоку як «Американську затоку». Про це повідомляє CNN.

«Google змінює назву континентального шельфу Мексики та Куби, що не має жодного стосунку до указу Дональда Трампа. Його розпорядження поширюється лише на частину американського шельфу», – сказала Шейнбаум під час пресконференції.

Президентка Мексики наполягає, що перейменування є некоректним, оскільки указ Дональда Трампа, за її твердженням, стосується лише території США в межах 22 морських миль від узбережжя.

Компанія Google, своєю чергою, пояснює, що назву затоки змінили «відповідно до офіційних урядових джерел».

Нагадаємо, 20 січня, одразу після своєї інавгурації, президент США Дональд Трамп підписав указ про зміну назв кількох географічних об'єктів, включно з Мексиканською затокою. Того самого дня Інформаційна система географічних назв США (GNIS) офіційно перейменувала її на «Американську затоку».

Компанія Google оголосила, що дотримуватиметься указу, і вже 11 лютого в Google Maps почали позначати Мексиканську затоку як Американську затоку для користувачів у США. Для Мексики відображається стара назва, а для решти світу – обидва варіанти.

Зауважимо, що рішення Трампа про перейменування Мексиканської затоки насмішило ексдержсекретаря США Гілларі Клінтон: вона розсміялася, коли Трамп виголошував інавгураційну промову і називав свій другий президентський термін «золотою добою Америки»