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Apple анонсувала нову функцію для своїх смартфонів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Apple анонсувала нову функцію для своїх смартфонів
Однією з найцікавіших функцій в новій iOS стане можливість імітації голосу власника айфона
фото з відкритих джерел

Нововведення є частиною оновлення iOS 17, яке вийде у вересні разом з моделями лінійки iPhone 15

Apple, яку вже кілька років критикують за відсутність інновацій, анонсувала ряд корисних опцій доступності, які з'являться в iOS, iPadOS та macOS до кінця поточного року. Про це йдеться на сайті компанії.

Однією з найцікавіших функцій стане можливість імітації голосу власника айфона – Personal Voice («Персональний голос»). Смартфон зможе скопіювати ваш голос за 15 хвилин тестових записів, а потім озвучувати «як ви» все написане клавіатурою: звичайною і спеціальною для людей з порушеним зором.

На першому етапі нововведення буде працювати тільки англійською мовою, але пізніше, сподіваємося, з'явиться підтримка і всіх інших.

На iPhone та iPad також з'явиться Assistive Access («допоміжний доступ») – функція збільшує інтерфейс, іконки й текстові написи, тим самим залишаючи тільки найважливіші функції в додатках. Стане в пригоді тим, у кого поганий зір або є когнітивні порушення.

Також інженери Apple з релізом iOS 17 прокачають інструмент «Лупа», який дозволяє використовувати камеру як збільшувальне скло. Тепер він зможе автоматично визначати невеликі текстові позначення і зачитувати їх вголос. Всі ці опції стануть доступні до кінця 2023 року.

До слова, публічний анонс нової версії ОС відбудеться на початку червня цього року на конференції для розробників WWDC 2023. А вийде вона у вересні разом з моделями лінійки iPhone 15.

Очікується, що в iOS 17 Dynamic Island повинен стати ще розумнішими: наприклад, в нього можна перетягнути будь-який файл, і той додасться в буфер обміну. А при перемиканні в інший додаток острівець запропонує «витягнути» збережений файл.  

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Теги: Apple телефон операційна система

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