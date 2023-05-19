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До Києва прийшло метеорологічне літо

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
До Києва прийшло метеорологічне літо
Літо завітало до столиці на два дні пізніше від середніх річних показників
фото з відкритих джерел

Метеорологічна весна тривала 116 днів – на півтора місяці довше за норму 

До Києва прийшло метеорологічне літо, повідомляють у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

За даними метеостанції, 13 травня середньодобова температура повітря в столиці перейшла через +15°С в бік підвищення – це знаменує початок метеорологічного літа.

Метеорологічна весна у Києві, яка почалася 17 січня і тривала 116 днів, закінчилась. Вона була на півтора місяця довшою за норму.

Літо завітало до столиці на два дні пізніше від середніх річних показників. За 143 роки спостережень найраніше воно розпочалось у 1996 році – 22 квітня, а найпізніше – 7 червня у 1990 і 2001-му роках.

За прогнозами метеорологів на літо 2023 формується потужний пояс теплих аномалій, який тягнеться через тропіки Тихого океану. Таким чином, очікується, що потепління триватиме до 2024 року. Над східною Канадою та Гренландією очікується зона високого тиску, а низького – над територією, що охоплює Атлантику та Сполучені Штати. Зона сильнішого високого тиску знаходиться над північно-західною Європою, зокрема у Великобританії, Ірландії та західній Скандинавії. Це може впливати на погодні умови протягом літа у Європі.

Нагадаємо, у Києві не планують відкриття пляжного сезону, враховуючи вимоги безпеки. Містянам радять поки утриматись від відвідувань пляжів та зон відпочинку, оскільки відсутні укриття і сховища.

Раніше повідомлялося, що киянин після розлучення відсудив у дружини половину вартості за її молочні залози. За рішенням суду, чоловік отримає €3000.

Теги: літо Київ

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