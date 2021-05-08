Європейці переходять на китайські смартфони
Китайська Xiaomi обійшла Apple в Європі за кількістю проданих смартфонів
Китайці захоплюють європейський ринок смартфонів. За даними аналітиків з Canalys, у першому кварталі 2021 року на друге місце за кількістю проданих смартфонів в Європі вийшла китайська Xiaomi, посунувши Apple.
За підсумками перших трьох місяців року, китайський бренд зумів наростити продажі на 85%. Тоді як Apple за той самий час збільшила поставки тільки на 22%.
Таким чином Xiaomi зуміла обійти «яблучників» і зайняти друге місце по продажах в Європі.
За підсумками першого кварталу китайська компанія зайняла майже чверть європейського ринку – 23%.
Щоправда, китайцям все ж таки вдалося обійти лідера - корейську компанію Samsung, на рахунку якої 35% європейського ринку і зростання продажів на 21%.
У п'ятірку лідерів з продажу смартфонів на континенті також потрапили китайські компанії Oppo і Huawei, які зайняли 4% і 3% ринку відповідно. Причому Oppo показала найкращий зростання серед всіх учасників топ-5 - 153%.
Найбільші постачальники смартфонів в Європу, I квартал 2021
|№
|Компанія
|Частка ринку, %
|Зростання продажів, %
|1
|Samsung
|35
|21
|2
|Xiaomi
|23
|85
|3
|Apple
|19
|22
|4
|Oppo
|4
|153
|5
|Huawei
|3
|-81
Дані: Canalys.