Європейці переходять на китайські смартфони

Китайська Xiaomi обійшла Apple в Європі за кількістю проданих смартфонів

Китайці захоплюють європейський ринок смартфонів. За даними аналітиків з Canalys, у першому кварталі 2021 року на друге місце за кількістю проданих смартфонів в Європі вийшла китайська Xiaomi, посунувши Apple.

За підсумками перших трьох місяців року, китайський бренд зумів наростити продажі на 85%. Тоді як Apple за той самий час збільшила поставки тільки на 22%.

Таким чином Xiaomi зуміла обійти «яблучників» і зайняти друге місце по продажах в Європі.

За підсумками першого кварталу китайська компанія зайняла майже чверть європейського ринку – 23%.

Щоправда, китайцям все ж таки вдалося обійти лідера - корейську компанію Samsung, на рахунку якої 35% європейського ринку і зростання продажів на 21%.

У п'ятірку лідерів з продажу смартфонів на континенті також потрапили китайські компанії Oppo і Huawei, які зайняли 4% і 3% ринку відповідно. Причому Oppo показала найкращий зростання серед всіх учасників топ-5 - 153%.

Найбільші постачальники смартфонів в Європу, I квартал 2021

№ Компанія Частка ринку, % Зростання продажів, % 1 Samsung 35 21 2 Xiaomi 23 85 3 Apple 19 22 4 Oppo 4 153 5 Huawei 3 -81

Дані: Canalys.