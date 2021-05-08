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    Європейці переходять на китайські смартфони

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    В Європі зростають продажі китайських смартфонів - Європейці переходять на китайські смартфони
    В Європі зростають продажі китайських смартфонів
    Фото з відкритих джерел

    Китайська Xiaomi обійшла Apple в Європі за кількістю проданих смартфонів

    Китайці захоплюють європейський ринок смартфонів. За даними аналітиків з Canalys, у першому кварталі 2021 року на друге місце за кількістю проданих смартфонів в Європі вийшла китайська Xiaomi, посунувши Apple.

    За підсумками перших трьох місяців року, китайський бренд зумів наростити продажі на 85%. Тоді як Apple за той самий час збільшила поставки тільки на 22%.

    Таким чином Xiaomi зуміла обійти «яблучників» і зайняти друге місце по продажах в Європі.

    За підсумками першого кварталу китайська компанія зайняла майже чверть європейського ринку – 23%.

    Щоправда, китайцям все ж таки вдалося обійти лідера - корейську компанію Samsung, на рахунку якої 35% європейського ринку і зростання продажів на 21%.

    У п'ятірку лідерів з продажу смартфонів на континенті також потрапили китайські компанії Oppo і Huawei, які зайняли 4% і 3% ринку відповідно. Причому Oppo показала найкращий зростання серед всіх учасників топ-5 - 153%.

    Найбільші постачальники смартфонів в Європу, I квартал 2021

    Компанія Частка ринку, % Зростання продажів, %
    1 Samsung 35 21
    2 Xiaomi 23 85
    3 Apple 19 22
    4 Oppo 4 153
    5 Huawei 3 -81

    Дані: Canalys.

    Теги: Apple Samsung Xiaomi Oppo Huawei
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