Вихід iPhone 18 відкладено: Apple оголосила нові дати релізу

Офіційний реліз iPhone 18 та його моделей очікується восени 2026 року, але залежно від моделі, дата випуску може бути різною

Apple переносить реліз базових моделей

Apple вирішила змінити графік релізу своїх нових смартфонів, і базові моделі iPhone 18, включаючи дешевший iPhone 18e та iPhone Air 2, тепер можуть з'явитися лише навесні 2027 року. Про це повідомляє Bloomberg, передає «Главком».

Водночас флагманські версії iPhone 18 Pro та Pro Max вийдуть у заплановані терміни восени 2026 року, за даними Марка Гурмана з Bloomberg.

Така перебудова графіку дозволить уникнути перевантажень на осінній період, на якому традиційно зосереджені релізи Apple.

Зміна термінів виходу смартфонів також надає постачальникам більше часу для виробництва компонентів, а Apple – можливість суттєво вдосконалити вироблені пристрої.

Варто зазначити, що базовий iPhone 17 користується великою популярністю через свою відносно доступну ціну та флагманські характеристики, тому такий крок може мати свої ризики – нові моделі можуть почати конкурувати одна з одною, що знижує загальний попит на продукцію компанії.

Ця стратегічна зміна дозволить Apple підтримувати інтерес до своєї продукції протягом року, проте спостерігачі ринку будуть уважно стежити за потенційним впливом цього поділу на їхню аудиторію і конкурентоспроможність.

