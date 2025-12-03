Головна Скотч Шоу-біз
Які пісні українці найбільше слухали у 2025 році: рейтинг

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Аpple Music назвав найпопулярніші треки року в Україні
фото з відкритих джерел

Parfeniuk, Drevo та Teddy Swims очолили топ–10 Apple Music в Україні, жодної російської композиції у списку

Найпопулярнішими треками українців у 2025 році стали «Врубай» Parfeniuk, «Смарагдове небо» Drevo та Bad Dreams американського виконавця Teddy Swims. Про це повідомив музичний сервіс Apple Music.

Apple Music опублікував рейтинг топ–10 найпопулярніших пісень в Україні за 2025 рік:

  • Parfeniuk – «Врубай»

Лідером рейтингу стала пісня Іллі Парфенюка, відомого як Parfeniuk. Композиція «Врубай» здобула популярність серед молодої аудиторії та активно звучала на українських радіостанціях і в соцмережах. Трек вирізняється динамічним ритмом і запальними текстами, що відображають сучасний молодіжний настрій.

  • Drevo – «Смарагдове небо»

Другу сходинку зайняв український виконавець Drevo (Максим Дерев’янчук) з хітом «Смарагдове небо». Пісня відзначається мелодійністю і поєднанням сучасного поп-звуку з українським колоритом, що зробило її популярною серед широкої аудиторії.

  • Teddy Swims – Bad Dreams

Американський співак Teddy Swims потрапив до трійки лідерів із композицією Bad Dreams (Погані сни). Пісня виділяється емоційним вокалом та соул-настроєм, що припав до душі українським слухачам і зробив трек хітом стримінгових платформ.

  • Тоня Матвієнко – «Кульбаби»

На четвертій позиції – українська співачка Тоня Матвієнко з піснею «Кульбаби». Трек поєднує сучасні поп-мотиви з ніжними мелодіями та текстами про кохання і життя, що допомогло йому стати популярним серед різних вікових груп.

  • Jerry Heil та Yarmak – «З якого ти поверху неба?»

П’ятірку лідерів закриває колаборація Jerry Heil і Yarmak. Їхній трек «З якого ти поверху неба?» відзначається жвавим ритмом і незвичайним поєднанням вокалу двох артистів, що викликало зацікавлення молодіжної аудиторії.

  • The Weeknd та Anitta – São Paulo

Популярний міжнародний дует The Weeknd і Anitta з піснею São Paulo потрапив у топ-10. Сан‑Паулу це найбільше місто на південному сході Бразилії. Трек поєднує незабутній ритм і яскраві візуальні ефекти, що повністю відповідає впізнаваному стилю артистів.

  • MONATIK – «А що?»

Український артист MONATIK зайняв сьому позицію з піснею «А що?». Трек відзначається яскравим танцювальним ритмом.

  • ADAM – «Ау ау»

Пісня ADAM потрапила до топ-10 завдяки веселому настрою і запам’ятовуваному мотиву, що активно використовується в TikTok та інших соцмережах.

  • Misha Miller та Alex Velea – «Bam Bam»

Дует Misha Miller і Alex Velea із треком «Bam Bam» поєднує сучасний поп із танцювальними мотивами.

  • Леді Гага та Бруно Марс – «Die with a Smile» («Померти з усмішкою»)

Замкнули топ-10 міжнародні зірки Леді Гага та Бруно Марс із піснею «Die with a Smile». Емоційна композиція про цінність життя та радість моменту знайшла відгук у слухачів в Україні.

Цьогорічний рейтинг Apple Music показав, що українці віддають перевагу вітчизняним виконавцям, одночасно підтримуючи й популярні світові хіти. Відсутність композицій російських артистів у топ-10 підкреслює культурну солідарність та національні пріоритети слухачів.

Українська музика не лише продовжує завойовувати любов слухачів всередині країни, а й формує сучасний музичний ландшафт, вражаючи різноманітністю жанрів і тем.

Нагадаємо, що українські артисти відвідують бойові бригади ЗСУ та проводять час із військовими, щоб записати для них пісні. Це ініціатива відбувається в рамках музичного мілітарного проєкту від Культурних сил, під назвою «Фронтова студія», повідомляє «Главком».

