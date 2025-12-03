Які пісні українці найбільше слухали у 2025 році: рейтинг
Parfeniuk, Drevo та Teddy Swims очолили топ–10 Apple Music в Україні, жодної російської композиції у списку
Найпопулярнішими треками українців у 2025 році стали «Врубай» Parfeniuk, «Смарагдове небо» Drevo та Bad Dreams американського виконавця Teddy Swims. Про це повідомив музичний сервіс Apple Music.
Apple Music опублікував рейтинг топ–10 найпопулярніших пісень в Україні за 2025 рік:
- Parfeniuk – «Врубай»
Лідером рейтингу стала пісня Іллі Парфенюка, відомого як Parfeniuk. Композиція «Врубай» здобула популярність серед молодої аудиторії та активно звучала на українських радіостанціях і в соцмережах. Трек вирізняється динамічним ритмом і запальними текстами, що відображають сучасний молодіжний настрій.
- Drevo – «Смарагдове небо»
Другу сходинку зайняв український виконавець Drevo (Максим Дерев’янчук) з хітом «Смарагдове небо». Пісня відзначається мелодійністю і поєднанням сучасного поп-звуку з українським колоритом, що зробило її популярною серед широкої аудиторії.
- Teddy Swims – Bad Dreams
Американський співак Teddy Swims потрапив до трійки лідерів із композицією Bad Dreams (Погані сни). Пісня виділяється емоційним вокалом та соул-настроєм, що припав до душі українським слухачам і зробив трек хітом стримінгових платформ.
- Тоня Матвієнко – «Кульбаби»
На четвертій позиції – українська співачка Тоня Матвієнко з піснею «Кульбаби». Трек поєднує сучасні поп-мотиви з ніжними мелодіями та текстами про кохання і життя, що допомогло йому стати популярним серед різних вікових груп.
- Jerry Heil та Yarmak – «З якого ти поверху неба?»
П’ятірку лідерів закриває колаборація Jerry Heil і Yarmak. Їхній трек «З якого ти поверху неба?» відзначається жвавим ритмом і незвичайним поєднанням вокалу двох артистів, що викликало зацікавлення молодіжної аудиторії.
- The Weeknd та Anitta – São Paulo
Популярний міжнародний дует The Weeknd і Anitta з піснею São Paulo потрапив у топ-10. Сан‑Паулу це найбільше місто на південному сході Бразилії. Трек поєднує незабутній ритм і яскраві візуальні ефекти, що повністю відповідає впізнаваному стилю артистів.
- MONATIK – «А що?»
Український артист MONATIK зайняв сьому позицію з піснею «А що?». Трек відзначається яскравим танцювальним ритмом.
- ADAM – «Ау ау»
Пісня ADAM потрапила до топ-10 завдяки веселому настрою і запам’ятовуваному мотиву, що активно використовується в TikTok та інших соцмережах.
- Misha Miller та Alex Velea – «Bam Bam»
Дует Misha Miller і Alex Velea із треком «Bam Bam» поєднує сучасний поп із танцювальними мотивами.
- Леді Гага та Бруно Марс – «Die with a Smile» («Померти з усмішкою»)
Замкнули топ-10 міжнародні зірки Леді Гага та Бруно Марс із піснею «Die with a Smile». Емоційна композиція про цінність життя та радість моменту знайшла відгук у слухачів в Україні.
Цьогорічний рейтинг Apple Music показав, що українці віддають перевагу вітчизняним виконавцям, одночасно підтримуючи й популярні світові хіти. Відсутність композицій російських артистів у топ-10 підкреслює культурну солідарність та національні пріоритети слухачів.
Українська музика не лише продовжує завойовувати любов слухачів всередині країни, а й формує сучасний музичний ландшафт, вражаючи різноманітністю жанрів і тем.
Нагадаємо, що українські артисти відвідують бойові бригади ЗСУ та проводять час із військовими, щоб записати для них пісні. Це ініціатива відбувається в рамках музичного мілітарного проєкту від Культурних сил, під назвою «Фронтова студія», повідомляє «Главком».
