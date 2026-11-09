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Британські військові вирушили за кордон для полювання на хакерів

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Британські військові вирушили за кордон для полювання на хакерів
Велика Британія направляє військових фахівців за кордон для протидії кібератакам
Фото: The Independent (ілюстративне)

Спеціальні підрозділи працюють у Європі та Азії, щоб запобігати кібератакам на оборонні системи країни ще до їхнього початку

Велика Британія відправляє спеціалізовані військові групи за кордон для виявлення та нейтралізації хакерів, які готують кібератаки на британські оборонні системи. Операції проводять у країнах Європи та Азії, а їхня мета – зупиняти кіберзагрози до того, як вони переростуть у масштабні атаки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Independent.

Про діяльність спеціальних підрозділів розповів генерал-майор Майк Фаєрс, командувач британських Сил кібернетичних та електромагнітних операцій (DCEMF).

За його словами, військові проводять так звані місії полювання на хакерів. Для цього солдатів, моряків та авіаторів направляють до інших країн, де вони виявляють джерела кіберзагроз і намагаються зірвати підготовку атак на британську військову інфраструктуру.

Такі операції можуть проводитися на суші, з кораблів або літаків. Особливо чутливі місії часто потребують погодження міністра оборони Великої Британії.

«Раніше ми захищалися на власній території, а тепер діємо за межами наших мереж. Ми намагаємося знаходити противників там, де вони готуються атакувати британські військові системи», – пояснив Фаєрс.

Військове командування наголошує, що розвиток штучного інтелекту значно прискорив кібератаки. Якщо раніше фахівці мали кілька днів для усунення вразливостей, то тепер час реагування може скорочуватися до десятків хвилин.

«Ми бачимо, що штучний інтелект дозволяє використовувати вразливості з небаченою раніше швидкістю. Якщо раніше у нас було кілька днів, то тепер ідеться про десятки хвилин», – заявив генерал-майор.

За його словами, загрози стають дедалі складнішими, а захист військових мереж потребує не лише оборонних заходів, а й активного пошуку потенційних нападників.

Нові підрозділи поєднують кіберзахист із засобами радіоелектронної боротьби. Це дозволяє не лише протидіяти хакерам, а й захищати британських військовослужбовців від виявлення та радіоелектронного придушення.

Повідомлення про закордонні кібероперації з'явилося після серії атак на цивільну інфраструктуру в Європі. Зокрема, хакери отримували віддалений доступ до холодильного обладнання супермаркетів і змінювали температурні режими, що призводило до псування продуктів.

Окремі випадки зафіксували й у Великій Британії. Національний центр кібербезпеки країни співпрацює з постраждалими компаніями, однак загальний вплив цих інцидентів оцінюють як незначний.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про масштабну кібератаку на холодильники європейських супермаркетів. Зловмисники дистанційно змінювали температуру холодильного обладнання, через що магазини зазнали збитків. Зокрема, інциденти зафіксували у Швеції, Бельгії та Люксембурзі. В одному зі шведських магазинів температура в морозильних камерах піднялася до 50°C, що призвело до псування продуктів.

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Теги: хакер Велика Британія військові

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