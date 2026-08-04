Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Хакери за допомогою ШІ викрали $86 млн із криптогаманців

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Хакери за допомогою ШІ викрали $86 млн із криптогаманців
У Coinkite вважають, що зловмисники могли скористатися штучним інтелектом, аналізуючи відкритий код гаманців
фото ілюстративне

Coldcard визнав: навіть його власна перевірка коду за допомогою ШІ не помітила цієї вразливості

Хакери зламали апаратні криптогаманці Coldcard, які роками вважалися одними з найбезпечніших у світі, і вже вивели з них біткойни на близько 86 мільйонів доларів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Coldcard – це так званий «холодний» гаманець: невеликий пристрій для зберігання криптовалюти, який ніколи не підключається до інтернету. Саме тому такі гаманці роками вважали найнадійнішим способом убезпечити свої біткойни від крадіжки. Але хакери знайшли спосіб дістатися й туди – за даними аналітиків Galaxy Research, зловмисники вже отримали доступ до понад 4,5 тисячі пристроїв і вивели з них криптовалюту на суму близько 86 мільйонів доларів.

До чого тут штучний інтелект

Наприкінці минулого тижня канадська компанія Coinkite, яка випускає Coldcard, офіційно підтвердила: у пристроях є серйозна вразливість, і значна частина гаманців по всьому світу могла бути скомпрометована. У компанії висловили припущення, що знайти цю прогалину зловмисникам міг допомогти штучний інтелект: код Coldcard завжди був відкритим і загальнодоступним, тож хтось міг «згодувати» нейромережі старі версії внутрішньої програми пристрою (прошивки) і отримати підказку, де шукати слабке місце.

Показово, що навіть сам виробник не встиг вчасно себе захистити: Coinkite чесно визнала, що замовляла перевірку власного коду за допомогою однієї з найкращих ШІ-моделей на ринку – але й вона свого часу не помітила цю небезпечну помилку.

У чому саме була помилка

За даними інженерів фінтех-компанії Block Inc., проблема ховалася в тому, як пристрій створює так звану seed-фразу – список слів, який фактично є головним паролем від усіх коштів на гаманці (він потрібен, якщо пристрій загубився чи зламався, щоб відновити доступ до грошей). Через недороблений механізм створення випадкових комбінацій деякі з цих словосписків виявилися передбачуваними – пристрій під час їх генерації частково спирався на власний серійний номер, а не на справді випадкові дані.

Що вже зробили і що робити власникам

Coinkite вже випустила термінове оновлення прошивки, яке усуває цю вразливість. Але важливо розуміти: саме оновлення не «лікує» seed-фразу, яку пристрій уже згенерував раніше на вразливій версії програми. Тож власникам таких гаманців варто не лише оновити прошивку, а й створити абсолютно нову seed-фразу на вже виправленому пристрої й перевести кошти на новий гаманець.

Через масштаб інциденту та репутацію Coldcard як одного з найбезпечніших гаманців у світі, цей злом уже називають одним із найгучніших прецедентів у галузі за останні роки.

Нагадаємо, викрадену криптовалюту не завжди вдається залишити зловмисникам безкарно – нещодавно Україна вперше отримала в управління конфісковані у хакерів криптоактиви на десятки мільйонів доларів.

Читайте також:

Теги: Україна криптовалюта штучний інтелект хакер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Начальник відділення комунікації полку «Айдар» розповів, як сьогодні навчають штурмовиків
«Айдарівець» Іван Задонцев: Ворог нікуди не зникне – Україні потрібна ізраїльська модель мислення Інтерв'ю
28 липня, 11:00
Оззі Осборн страждав на хворобу Паркінсона та помер у віці 76 років
Родина легендарного Оззі Озборна увічнить музиканта за допомогою ШІ
4 липня, 14:49
Зеленський наголосив, що допомога США - це інвестиція, а не благодійність
Інтерв’ю президента Зеленського для Лори Лумер: головні тези
24 липня, 21:37
Білла Олівера прочитав тези, згенеровані штучним інтелектом
Канадський депутат випадково зачитав відповідь від ChatGPT під час промови (відео)
28 липня, 13:08
Користувачів обов'язково мають повідомляти, якщо вони спілкуються не з людиною
Євросоюз запровадив обов'язкове маркування ШІ-контенту
Сьогодні, 01:42
Пєсков заявив, що Росія «ніколи не розпочне Третю світову війну»
Кремль назвав головну умову для завершення війни
11 липня, 15:20

Особисті фінанси

Хакери за допомогою ШІ викрали $86 млн із криптогаманців
Хакери за допомогою ШІ викрали $86 млн із криптогаманців
В Україні різко подешевшали помідори, перець і кукурудза: актуальні ціни
В Україні різко подешевшали помідори, перець і кукурудза: актуальні ціни
В Україні з'явився мед нового врожаю: скільки коштує літр
В Україні з'явився мед нового врожаю: скільки коштує літр
Курс валют 3 серпня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 3 серпня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Пенсійний фонд пояснив, хто отримає доплату понад 519 грн
Пенсійний фонд пояснив, хто отримає доплату понад 519 грн
Зарплати електриків і сантехніків зростуть: причина у ШІ
Зарплати електриків і сантехніків зростуть: причина у ШІ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 серпня 2026
88K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
86K
Церковний календар на серпень 2026: коли святкуємо Маковія, Яблучний та Горіховий спас
62K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
52K
Єврокомісія відповіла дружині Пєскова на вимогу скасувати санкції

Новини

Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
Вчора, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
Вчора, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
Вчора, 19:00
Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
2 серпня, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
2 серпня, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
1 серпня, 14:48

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua