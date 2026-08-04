Хакери за допомогою ШІ викрали $86 млн із криптогаманців

Coldcard визнав: навіть його власна перевірка коду за допомогою ШІ не помітила цієї вразливості

Хакери зламали апаратні криптогаманці Coldcard, які роками вважалися одними з найбезпечніших у світі, і вже вивели з них біткойни на близько 86 мільйонів доларів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Coldcard – це так званий «холодний» гаманець: невеликий пристрій для зберігання криптовалюти, який ніколи не підключається до інтернету. Саме тому такі гаманці роками вважали найнадійнішим способом убезпечити свої біткойни від крадіжки. Але хакери знайшли спосіб дістатися й туди – за даними аналітиків Galaxy Research, зловмисники вже отримали доступ до понад 4,5 тисячі пристроїв і вивели з них криптовалюту на суму близько 86 мільйонів доларів.

До чого тут штучний інтелект

Наприкінці минулого тижня канадська компанія Coinkite, яка випускає Coldcard, офіційно підтвердила: у пристроях є серйозна вразливість, і значна частина гаманців по всьому світу могла бути скомпрометована. У компанії висловили припущення, що знайти цю прогалину зловмисникам міг допомогти штучний інтелект: код Coldcard завжди був відкритим і загальнодоступним, тож хтось міг «згодувати» нейромережі старі версії внутрішньої програми пристрою (прошивки) і отримати підказку, де шукати слабке місце.

Показово, що навіть сам виробник не встиг вчасно себе захистити: Coinkite чесно визнала, що замовляла перевірку власного коду за допомогою однієї з найкращих ШІ-моделей на ринку – але й вона свого часу не помітила цю небезпечну помилку.

У чому саме була помилка

За даними інженерів фінтех-компанії Block Inc., проблема ховалася в тому, як пристрій створює так звану seed-фразу – список слів, який фактично є головним паролем від усіх коштів на гаманці (він потрібен, якщо пристрій загубився чи зламався, щоб відновити доступ до грошей). Через недороблений механізм створення випадкових комбінацій деякі з цих словосписків виявилися передбачуваними – пристрій під час їх генерації частково спирався на власний серійний номер, а не на справді випадкові дані.

Що вже зробили і що робити власникам

Coinkite вже випустила термінове оновлення прошивки, яке усуває цю вразливість. Але важливо розуміти: саме оновлення не «лікує» seed-фразу, яку пристрій уже згенерував раніше на вразливій версії програми. Тож власникам таких гаманців варто не лише оновити прошивку, а й створити абсолютно нову seed-фразу на вже виправленому пристрої й перевести кошти на новий гаманець.

Через масштаб інциденту та репутацію Coldcard як одного з найбезпечніших гаманців у світі, цей злом уже називають одним із найгучніших прецедентів у галузі за останні роки.

Нагадаємо, викрадену криптовалюту не завжди вдається залишити зловмисникам безкарно – нещодавно Україна вперше отримала в управління конфісковані у хакерів криптоактиви на десятки мільйонів доларів.