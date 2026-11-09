Хакери зламали Росстат і розкрили справжні масштаби втрат РФ на війні

Українські та білоруські хакери отримали понад 11 млн свідоцтв про смерть росіян

Українське хакерське угруповання Silent Crow спільно з білоруською опозиційною групою Cyber Partisans зламали базу даних Федеральної служби державної статистики Росії (Росстат) та отримали інформацію про сотні тисяч смертей, пов'язаних із війною проти України. Згідно з документами, від початку повномасштабного вторгнення до кінця серпня 2026 року майже 392,7 тис. свідоцтв про смерть містили позначки про зв'язок із бойовими діями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Унаслідок кібератаки хакери отримали доступ до масиву з понад 11 млн свідоцтв про смерть. Документи містили персональні відомості про померлих, зокрема їхній вік, місце проживання та місце смерті.

Згодом отримані матеріали передали журналістам Bloomberg та кільком іншим засобам масової інформації для подальшого аналізу. За результатами вивчення документів, у період із 24 лютого 2022 року до кінця серпня 2026 року майже 392 700 свідоцтв про смерть містили інформацію, яка прямо пов'язувала загибель людей із війною проти України.

Про відповідні обставини свідчили спеціальні коди або текстові поля в документах. Зокрема, у них згадувалися «військова операція», обстріли та атаки безпілотників.

Водночас журналісти звернули увагу, що отримані дані не обов'язково відображають повну кількість загиблих російських військовослужбовців.

Частина військових досі може вважатися зниклою безвісти, а тіла деяких загиблих могли залишитися невпізнаними. Відповідно, такі випадки не завжди відображаються у статистичних документах.

Крім того, військовослужбовці, які отримали тяжкі поранення на фронті, могли померти через кілька місяців після повернення з району бойових дій. У таких випадках у свідоцтві про смерть зв'язок із війною міг бути відсутнім.

Інша частина смертей могла потрапити до статистики за категоріями, які безпосередньо не вказують на бойові дії. Також окремі випадки могли взагалі залишитися поза реєстром.

Саме тому представники українського хакерського угруповання Silent Crow оцінюють загальну кількість загиблих приблизно у 450 тисяч осіб.

Ця оцінка враховує не лише випадки, у яких смерть прямо пов'язана з бойовими діями, а й документи з недостатньо визначеними обставинами смерті.

Водночас показник у 450 тисяч є оцінкою хакерського угруповання, а не остаточно встановленою кількістю загиблих російських військовослужбовців. Оприлюднені дані також не дозволяють автоматично прирівнювати всі свідоцтва з позначками про війну до підтверджених бойових втрат армії РФ.

Нагадаємо, у жовтні 2026 року російська армія, за даними Генерального штабу Збройних сил України, втратила 54 400 військовослужбовців убитими та пораненими.

Крім того, наприкінці листопаді український Генштаб повідомив про рекордні добові втрати російських окупаційних військ.