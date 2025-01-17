Кількість запитів у пошуковику Google впала вперше за дев'ять років

Майже дев'ять років пошук Google лідирував у всьому світі з часткою понад 90%

Частка американської пошукової системи Google у всьому світі знизилася вперше за дев'ять років – до 89.7%. Про це свідчать дані порталу Statcounter.

Частка пошуку Google у світі вперше знизилася з 2015 року, становлячи менше 90% в останні місяці 2024 року. Так, у жовтні 2024 року частка пошуку Google знизилася до 89.34%, у листопаді – до 89,99%, а у грудні – до 89,73%.

До цього майже дев'ять років пошук Google лідирував у всьому світі з часткою понад 90%.

У свою чергу, за даними порталу, втрачений пошуковий трафік Google поступово перерозподіляється між Bing, «Яндекс» та Yahoo.

Раніше Google видалив з пошукової системи 201 сайт з російськими телеканалами, занесених до санкційного списку Європейського Союзу (ЄС).

Нагадаємо, сервіс Google Trends опублікував традиційний дайджест «Рік у пошуку». Люди у світі найбільше використовували Google, аби дізнатись про американські вибори та кліматичні катастрофи.

До слова, надходження до державного бюджету від «податку на Google» у 2024 році становили 11,2 млрд грн. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.