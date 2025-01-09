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Зеленський і Мелоні обговорили майбутню конференцію з відновлення України в Римі

Ірина Бура
glavcom.ua
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Зеленський і Мелоні обговорили майбутню конференцію з відновлення України в Римі

Президент України подякував Італії та італійському народові за їхню непохитну підтримку

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з Головою Ради міністрів Джорджею Мелоні. Йшлося про зміцнення безпеки, глобальні події та підготовка до цьогорічної конференції з відновлення України. Про це глава держави повідомив у соцмережі Х.

«Одразу після зустрічі у форматі «Рамштайн» я прибув до Італії, де провів переговори з Головою Ради міністрів Джорджею Мелоні. Серед ключових тем нашої розмови — зміцнення безпеки, глобальні події та підготовка до цьогорічної конференції з відновлення України, яка відбудеться в Римі», – повідомив Зеленський.

Президент України подякував Італії та італійському народові за їхню непохитну підтримку.

«Разом ми можемо наблизити справедливий мир і зміцнити наші колективні позиції», – резюмував він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у Римі зустрівся з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні. Перед початком зустрічі Зеленський і Мелоні обмінялися рукостисканнями.

Президент України Володимир Зеленський ввечері у четвер, 9 січня, прибув до Італії. Сьогодні у Римі у нього запланована зустріч із прем'єр-міністеркою країни Джорджою Мелоні. 

Зазначається, що 10 січня Зеленський зустрінеться із президентом Італії Серджіо Маттареллою.

Серед тем, які обговорюватимуться: оборонна підтримка, міжнародна конференція з питань відновлення України, яка відбудеться в Італії влітку, координація міжнародних зусиль для досягнення миру та євроатлантична інтеграція.

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Теги: Володимир Зеленський президент переговори соцмережі Італія Україна війна

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