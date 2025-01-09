Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Google видалив з пошукової системи понад 200 заблокованих сайтів російських телеканалів

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Google видалив з пошукової системи понад 200 заблокованих сайтів російських телеканалів
18 грудня Комісія ухвалила рішення про блокування сайтів, на яких публікуються російські телепрограми, що підпадають під санкції ЄС
фото з відкритих джерел

Це не перший випадок співпраці державного регулятора Литви з Google

Google видалив з пошукової системи 201 сайт з російськими телеканалами, занесеними до санкційного списку Європейського Союзу (ЄС). Про це повідомляє сайт Литовської національної телерадіокомпанії LRT.lt.

Це відбулось після офіційного запиту до компанії від Литовської комісії з радіо і телебачення (ЛКРТБ).

«Якщо користувач спробує зайти на заблокований сайт, ввівши його адресу в рядок пошуку Google, сайт не з'явиться в результатах», – йдеться у повідомленні.

Це не перший випадок співпраці державного регулятора Литви з Google. Раніше компанія видаляла сайти за запитом ЛКРТБ за порушення авторських прав.

18 грудня Комісія ухвалила рішення про блокування сайтів, на яких публікуються російські телепрограми, що підпадають під санкції ЄС.

Нагадаємо, Telegram-канали одразу декількох російських пропагандистських ЗМІ перестали відкриватися у користувачів у Європі. Зазначається, що у середині травня 2024-го Рада ЄС заборонила мовлення чотирьох ЗМІ, пов'язаних із Росією, які, на думку органу, поширюють і підтримують російську пропаганду та  війну проти України.

Також Рада ЄС 17 травня вирішила призупинити мовлення на території Європейського Союзу чотирьох ЗМІ, які поширюють та російську пропаганду: Voice of Europe, «РИА Новости», «Известия» та «Российская газета».

До слова, у Молдові месенджер Telegram заблокував канали олігарха-втікача Ілана Шора та інших його соратників. 

Також месенджер Telegram заблокував низку українських офіційних чат-ботів, зокрема «Головний бот розвідки».

Читайте також:

Теги: телебачення Google санкції радіо Telegram блокування росія Литва Європейський союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Переговори з Трампом і Путіним, вибачення Лукашенка: головне з інтерв’ю Зеленського
Переговори з Трампом і Путіним, вибачення Лукашенка: головне з інтерв’ю Зеленського
6 сiчня, 06:33
Сергій Мельніков потрапив в FPV-засідку
Українські розвідники ліквідували начальника штабу батальйону «Шторм.Осетія» на Запоріжжі (відео)
5 сiчня, 11:48
За даними Росавіації, з 06.40 за московським часом аеропорти у Волгограді та Астрахані вже працюють штатно
Росія закривала чотири аеропорти «з міркувань безпеки»
27 грудня, 2024, 08:13
Ворог атакував Кривий Ріг у Святвечір
Росія атакувала Кривий Ріг: фото наслідків
24 грудня, 2024, 18:25
Збір підписів на підтримку висунення в президенти
Вибори президента у Білорусі. ЦВК оприлюднила список кандидатів
23 грудня, 2024, 13:20
Оперативники кіберполіції спільно з освітянами, учнями та їх батьками заблокували телеграм-канал
Поширювали образи про школярів. На Франківщині кіберполіція заблокувала Telegram-канал
20 грудня, 2024, 21:51
Прем'єр Грузії Кобахідзе та інші офіційні особи, політики і представники бізнесу, занесені до санкційного списку, безпосередньо сприяли грубим і систематичним порушенням прав людини та обмеженню основних свобод у Сакартвелі
Литва ввела санкції проти 17 політиків і чиновників Грузії: список
15 грудня, 2024, 23:06
Вже відомо про 22 поранених
Атака на Запоріжжя: 10 людей загинули, ще десятки поранені
12 грудня, 2024, 06:15
Головні новини ночі проти 11 грудня
Порятунок жінок з-під завалів у Запоріжжі, поразка «Шахтаря», вибухи у Росії: головне за ніч
11 грудня, 2024, 06:15

Соціум

Google видалив з пошукової системи понад 200 заблокованих сайтів російських телеканалів
Google видалив з пошукової системи понад 200 заблокованих сайтів російських телеканалів
Лос-Анджелес у вогні: евакуйовано понад 100 тис. людей
Лос-Анджелес у вогні: евакуйовано понад 100 тис. людей
Зеленський призначив нового посла у Республіці Мозамбік
Зеленський призначив нового посла у Республіці Мозамбік
Чоловік пропагандистки Симоньян пережив клінічну смерть і впав у кому
Чоловік пропагандистки Симоньян пережив клінічну смерть і впав у кому
Обікрав російських військових. Сили спецоперацій показали нові записки солдата КНДР
Обікрав російських військових. Сили спецоперацій показали нові записки солдата КНДР
Названо день, коли в Японії може залишитися одна дитина
Названо день, коли в Японії може залишитися одна дитина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
141K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 січня: ситуація на фронті
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 січня 2025
39K
Бронювання після 28 лютого. Нардеп пояснив, чого чекати працівникам критичної інфраструктури
35K
Дипломатка назвала велику країну, де поховалися російські шпигуни, яких викинули з Європи
9926
В Україні будуть запроваджені графіки відключення газу? «Нафтогаз» вніс ясність
8408
Атака на Київщину: поліція показала наслідки (фото)

Новини

9 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 8 січня
Вчора, 06:05
8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:06
У грудні 2024 року армія РФ втратила рекордну кількість війська – британська розвідка
7 сiчня, 17:47
Засуджено подружжя педофілів, яке для порноконтенту ґвалтувало своїх доньок
7 сiчня, 15:22
Мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 7 січня
7 сiчня, 06:00

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua