Google видалив з пошукової системи понад 200 заблокованих сайтів російських телеканалів

18 грудня Комісія ухвалила рішення про блокування сайтів, на яких публікуються російські телепрограми, що підпадають під санкції ЄС

Це не перший випадок співпраці державного регулятора Литви з Google

Google видалив з пошукової системи 201 сайт з російськими телеканалами, занесеними до санкційного списку Європейського Союзу (ЄС). Про це повідомляє сайт Литовської національної телерадіокомпанії LRT.lt.

Це відбулось після офіційного запиту до компанії від Литовської комісії з радіо і телебачення (ЛКРТБ).

«Якщо користувач спробує зайти на заблокований сайт, ввівши його адресу в рядок пошуку Google, сайт не з'явиться в результатах», – йдеться у повідомленні.

Це не перший випадок співпраці державного регулятора Литви з Google. Раніше компанія видаляла сайти за запитом ЛКРТБ за порушення авторських прав.

18 грудня Комісія ухвалила рішення про блокування сайтів, на яких публікуються російські телепрограми, що підпадають під санкції ЄС.

Нагадаємо, Telegram-канали одразу декількох російських пропагандистських ЗМІ перестали відкриватися у користувачів у Європі. Зазначається, що у середині травня 2024-го Рада ЄС заборонила мовлення чотирьох ЗМІ, пов'язаних із Росією, які, на думку органу, поширюють і підтримують російську пропаганду та війну проти України.

Також Рада ЄС 17 травня вирішила призупинити мовлення на території Європейського Союзу чотирьох ЗМІ, які поширюють та російську пропаганду: Voice of Europe, «РИА Новости», «Известия» та «Российская газета».

До слова, у Молдові месенджер Telegram заблокував канали олігарха-втікача Ілана Шора та інших його соратників.

Також месенджер Telegram заблокував низку українських офіційних чат-ботів, зокрема «Головний бот розвідки».