Гендиректор TikTok відвідає інавгурацію Трампа

TikTok планує закрити свій додаток для користувачів у США вже цієї неділі, 19 січня

Інавгураційний комітет Трампа надіслав запрошення Шоу Цзи Чу

Генеральний директор TikTok Шоу Цзи Чу долучиться до інавгураційної церемонії обраного президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Axios з посиланням на джерела.

Зазначається, що інавгураційний комітет Трампа надіслав запрошення Шоу Цзи Чу. Він має сидіти поруч з Ілоном Маском, Марком Цукербергом і Джеффом Безосом.

Поки що незрозуміло, що саме планує робити Дональд Трамп, щоб «вберегти» TikTok від заборони в США, якщо його материнська китайська компанія ByteDance таки не продасть його американській.

«Ми збираємося знайти спосіб зберегти його, але захистити дані людей», – сказав майбутній радник з нацбезпеки Майк Волтц, додавши, що команда Трампа може підготувати «виконавчі накази», які передбачають, що TikTok продовжить працювати в країні, проте з певними умовами, серед них – захист даних американців.

Нагадаємо, китайський відеохостинг TikTok планує закрити свій додаток для користувачів у США вже цієї неділі, 19 січня, коли може набути чинності федеральна заборона на додаток.

Як писала газета The Washington Post, обраний президент США Дональд Трамп розглядає можливість своїм указом запобігти забороні роботи соціальної мережі TikTok у США. Таким чином він хоче виграти час на те, щоб узгодити угоду з продажу платформи, що належить китайській компанії ByteDance, або знайти альтернативний варіант.

Раніше стало відомо, що китайська влада розглядає можливість продажу американського бізнесу TikTok бізнесменові Ілону Маску у випадку, якщо сервіс для створення та перегляду коротких відео не зможе оскаржити заборону на використання його програми в США.

До слова, користувачі TikTok у США активно переходять на інший китайський застосунок – RedNote, адже бояться заборони TikTok у країні.