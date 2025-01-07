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Гетманцев розповів, скільки грошей отримала Україна від «податку на Google» торік

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Гетманцев розповів, скільки грошей отримала Україна від «податку на Google» торік
Кошти майже в чотири рази перевищують суму, яку розраховували отримати за результатами прийняття закону «Про податок на Google»
фото з відкритих джерел

Надходження з «податку на Google» рік до року зростають

Надходження до державного бюджету від «податку на Google» у 2024 році становили 11,2 млрд грн. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За словами Гетманцева, зазначив, передбачення про те, що «податок на Google» не запрацює в Україні, а нерезиденти не реєструватимуться і вийдуть з ринку, не справдилися.

«Навпаки, надходження з так званого «податку на Google» рік до року зростають. Так, якщо в рік запровадження надходження склали 4,3 млрд грн, у 2023 році – 8 млрд грн, то вже у 2024 році надходження складали 11,2 млрд грн, що майже в чотири рази перевищує суму, яку розраховували отримати за результатами прийняття закону», – каже він.

«Податок на Google» – це неофіційна назва закону або заходів, які зобов'язують міжнародні технологічні компанії, такі як Google, Facebook, Apple, Amazon та інші, сплачувати податки за надання послуг в певній країні.

У контексті України, «податок на Google» часто стосується поправок до Податкового кодексу, які вступили в дію з 1 січня 2022 року. Вони зобов'язують нерезидентів, які надають електронні послуги фізичним особам в Україні, реєструватися платниками податку на додану вартість (ПДВ) і сплачувати 20% податку від продажів цих послуг.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у 2021 році підписав закон, за яким іноземні інтернет-компанії платитимуть 20% ПДВ в Україні. Так званий закон «Про податок на Google» Рада схвалила на початку червня.

Як відомо, завдяки «податку на Google» до державного бюджету у 2022 році вдалось залучити понад $76 млн.

До слова, у грудні 2024 року видатки державного бюджету України становили рекордні 704,7 млрд грн порівняно з 426,3 млрд грн у листопаді. За загальним фондом – 491,9 млрд грн проти 340,2 млрд грн у листопаді.

Порівняно з груднем 2023 року видатки держбюджету в грудні 2024 року зросли на 28,5%, зокрема за загальним фондом – на 23,7%. У грудні завдяки значній зовнішній допомозі доходи держбюджету становили 470,4 млрд грн проти 302,6 млрд грн у листопаді.

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Теги: Google податки депутат Данило Гетманцев Держбюджет

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