Уряд Японії заклав до бюджету рекордну суму на оборону

Кабмін Японії схвалив проєкт бюджету з рекордними $55 млрд на потреби оборони

Японський уряд 27 грудня схвалив проєкт бюджету на 2025 фінансовий рік у розмірі $730 млрд, з них $55 млрд – рекордний показник – призначений на потреби оборони. Про це пише Kyodo.

«Оборонні витрати досягли 8,7 трлн ієн ($55 млрд), вперше перевищивши 8 трлн ієн ($51 млрд), у той час як країна націлена на посилення потенціалу реагування на регіональні загрози на тлі швидкого військового будівництва в Китаї та зв'язків Північної Кореї, що зростають Росією», – зазначає агентство.

Зокрема, кошти мають забезпечити масове виробництво ракет великої дальності.

За даними Kyodo, Японія збільшує оборонні витрати 13-й рік поспіль.

Крім того, для стимулювання економічного розвитку японський кабінет міністрів спрямує кошти у виробництво напівпровідників, у сферу технологій штучного інтелекту. $640 млн мають надійти японському виробнику напівпровідникових компонентів Rapidus.

Разом з тим, приблизно третина бюджету – безпрецедентні $244 млрд – призначені для соцзабезпечення. Японії доводиться мати справу як зі старінням населення, і з падінням рівня народжуваності.

Нагадаємо, влада Токіо планує запровадити чотириденний робочий тиждень для всіх державних службовців, щоб підвищити рекордно низький рівень народжуваності. Нові правила можуть набути чинності у квітні наступного року.