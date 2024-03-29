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Пентагон готовий задіяти приватні космічні компанії у військових місіях

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Пентагон готовий задіяти приватні космічні компанії у військових місіях
Пентагон повідомив про нові амбітні плани
фото із відкритих джерел

Defense One: Пентагон і Космічні сили США готують нову комерційну космічну стратегію

Міністерство оборони та Космічні сили США завершують розробку масштабної стратегії використання можливостей приватних аерокосмічних компаній для виконання військових завдань на орбіті. Про це повідомило видання Defense One із посиланням на заяву начальника управління космічних операцій генерала Ченса Зальцмана.

Розробка такої стратегії може бути завершена вже найближчими тижнями, зараз до неї вносять останні штрихи, сказав Зальцман на симпозіумі із забезпечення космічної безпеки в Інституті Мітчелла.

За його словами, Пентагон і Космічні сили готують комерційну космічну стратегію, щоб офіційно визнати роль приватних космічних компаній у національній обороні. «Комерційна космічна стратегія майже готова до реалізації», – сказав генерал.

«Я планую поговорити про це докладніше на Космічному симпозіумі в Колорадо-Спрінгс через пару тижнів», – сказав Зальцман. «Ви побачите, де комерційна індустрія може принести максимальну користь нам як Космічним силам і які наші потреби».

Стратегія розробляється на тлі того, як Міноборони США поглиблює свої відносини з комерційними космічними компаніями, такими як SpaceX, наголосило видання.

Раніше стало відомо, що Міноборони США розглядає можливість використання важкої ракети-носія Starship, яку розробляє компанія SpaceX для польотів на Місяць, для термінового перекидання військових вантажів на Землі. 

Ракета наступного покоління Ілона Маска, яка зараз розробляється на підприємствах SpaceX у південно-східному Техасі, готується до свого третього суборбітального випробувального польоту вже цього місяця після того, як перші два завершилися вибухами минулого року. Це частина довгострокових планів компанії щодо створення повністю багаторазового космічного корабля з більшою вантажопідйомністю, ніж будь-яка інша ракета.

Перспективна місячна ракета, яка поки що не здійснила успішного тестового польоту, буде здатна доставити вантаж у будь-який район планети, в чому дуже зацікавлені американські військові. Приміром, військові зможуть використовувати ракету, щоб відправити допомогу, а в майбутньому, можливо, навіть війська в будь-яку точку світу менш ніж за годину.

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Теги: ракета Пентагон SpaceX військові Міноборони США

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