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Китай запустив у космос групу супутників моніторингу (фото)

Ірина Луцак
glavcom.ua
Китай запустив у космос групу супутників моніторингу (фото)
Про кількість нових супутників не повідомляється
фото: Xinhua

Супутники будуть використовуватися для моніторингу стану атмосфери й навколишнього середовища, запобігання та зменшення кількості катастроф, а також проведення наукових експериментів

Китай 21 березня відправив у космос групу супутників для моніторингу стану навколишнього середовища.
Про це повідомляє Xinhua.

Сьогоднішній запуск став 513-ю місією ракет-носіїв серії Long March
Сьогоднішній запуск став 513-ю місією ракет-носіїв серії Long March
фото: Xinhua

Космічні апарати «Юньхай-2 02» (Yunhai-2 02) на навколоземну орбіту вивела ракета-носій Long March-2D, що стартувала з космодрому Цзюцюань у провінції Ґаньсу на північному заході Китаю о 13:27 за місцевим часом (7:27 за Києвом).

Ракета стартувала з космодрому Цзюцюань у провінції Ґаньсу
Ракета стартувала з космодрому Цзюцюань у провінції Ґаньсу
фото: Xinhua

Про кількість нових супутників не повідомляється, але зазначається, що вони будуть використовуватися для моніторингу стану атмосфери й навколишнього середовища, запобігання та зменшення кількості катастроф, а також проведення наукових експериментів.

Сьогоднішній запуск став 513-ю місією ракет-носіїв серії Long March.

Як повідомлялося раніше, росіяни могли купувати в американських компаній супутникові знімки об'єктів в Україні для завдання по них ударів. Про це сказав очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Раніше глава NASA Білл Нельсон висловив стурбованість із приводу місячної програми Китаю. Він припустив, що Китай може зайняти найбагатші на ресурси ділянки Місяця і не допустить до них США

Нагадаємо, місячний посадковий апарат Peregrine, розроблений компанією Astrobotic, успішно доставив корисний вантаж та металеву пластину з прапором України на відстань, що досягає орбіти Місяця. На борту Peregrine перебувало 20 вантажів, включно з пʼятью від NASA – від інструментів для пошуку водяного льоду на поверхні Місяця

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Теги: космос Китай

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