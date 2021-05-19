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    Китайці презентували дешевий смартфон, який можна не заряджати місяць

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    Oukitel K15 Plus - Китайці презентували дешевий смартфон, який можна не заряджати місяць

    Oukitel K15 Plus

    Фото з відкритих джерел

    Китайська Oukitel представила новий смартфон з батареєю ємністю 10 тисяч міліампер-годин. В режимі очікування девайс може прожити 32 дні

    Китайська Oukitel презентувала цікаву новинку – K15 Plus. Це дешевий смартфон, який отримав величезну батарею.

    На Aliexpress телефон можна замовити приблизно за 100 доларів. Тобто його вартість підпадає під ліміт відправлень, які не оподатковуються.

    Ємність батареє – 10 тисяч міліампер-годин. Для порівняння: iPhone 12, який очолює рейтинг найпопулярніших смартфонів в світі, має батарею менш ніж на 3 тисяч міліампер-годин.

    Виробник обіцяє до 27 годин перегляду відео, до 54 годин прослуховування музики, до 68 годин розмов і до 774 годин або близько 32 днів в режимі очікування.

    При звичайному використанні Oukitel K15 Plus повинен пропрацювати близько тижня.

    Oukitel K15 Plus
    Oukitel K15 Plus

    Передбачена швидка зарядка потужністю 18 Вт і можливість використання смартфона в якості зовнішнього акумулятора для інших пристроїв.

    Окрім гігантської батареї покупцям пропонують:

    • 6,52-дюймовий дисплей роздільною здатністю 1600x720 пікселів;
    • 4-ядерний процесор MediaTek A22 (MT6761);
    • 3 Гбайт оперативної і 32 Гбайт постійної пам'яті;
    • основну камеру з головним сенсором на 13 мегапікселів;
    • фронтальну камеру на 5 магепікселів;
    • NFC.

    Апарат вже доступний для замовлення на сайті Aliexpress.

    Теги: телефон рейтинг смартфон
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    Китайці презентували дешевий смартфон, який можна не заряджати місяць