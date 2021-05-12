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    Китайці придумали абсолютно нову камеру для смартфонів

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    Xiaomi придумала поворотну камеру - Китайці придумали абсолютно нову камеру для смартфонів
    Xiaomi придумала поворотну камеру

    Китайська Xiaomi розробила спеціальний поворотний механізм для основної камери смартфона

    Xiaomi – один з найбільших виробників смартфонів з Китаю – оформила патент на нову камеру, яка одночасно виконує функцію основної та фронтальної. До того ж вона має ховатися під екраном.

    Ідея полягає в застосуванні в смартфоні поворотного механізму, який обертатиме камеру на 180 градусів. Тобто за потреби ви можете використовувати камеру як основну, а коли забажаєте зробити селфі, механізм поверне камеру в сторону екрану.

    Цей модуль буде повертатися лише при запуску зйомки з фронтальної камери. Для цього пропонується використовувати магнітний привід.

    На схематичному зображенні такий модуль пофарбований в помаранчевий колір / Фото LetsGoDigital
    На схематичному зображенні такий модуль пофарбований в помаранчевий колір / Фото LetsGoDigital

    Привід з аналогічним принципом роботи відповідає за висунення з корпусу додаткових бічних клавіш в ігровому смартфоні Redmi K40 Game Enhanced Edition. Як зазначається, «магнітний компонент» буде прикріплений до зворотної сторони блоку поворотної камери.

    Повідомляється, що така технологія працюватиме з екранами будь-якого типу – як рідкокристалічним, так і OLED.

    Джерело: 24 канал

    Теги: Xiaomi
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