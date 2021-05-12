Китайці придумали абсолютно нову камеру для смартфонів

Китайська Xiaomi розробила спеціальний поворотний механізм для основної камери смартфона

Xiaomi – один з найбільших виробників смартфонів з Китаю – оформила патент на нову камеру, яка одночасно виконує функцію основної та фронтальної. До того ж вона має ховатися під екраном.

Ідея полягає в застосуванні в смартфоні поворотного механізму, який обертатиме камеру на 180 градусів. Тобто за потреби ви можете використовувати камеру як основну, а коли забажаєте зробити селфі, механізм поверне камеру в сторону екрану.

Цей модуль буде повертатися лише при запуску зйомки з фронтальної камери. Для цього пропонується використовувати магнітний привід.

На схематичному зображенні такий модуль пофарбований в помаранчевий колір / Фото LetsGoDigital

Привід з аналогічним принципом роботи відповідає за висунення з корпусу додаткових бічних клавіш в ігровому смартфоні Redmi K40 Game Enhanced Edition. Як зазначається, «магнітний компонент» буде прикріплений до зворотної сторони блоку поворотної камери.

Повідомляється, що така технологія працюватиме з екранами будь-якого типу – як рідкокристалічним, так і OLED.

Джерело: 24 канал