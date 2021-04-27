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    Китайська Honor презентувала новий бюджетний смартфон

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    Honor Play 20 - Китайська Honor презентувала новий бюджетний смартфон
    Honor Play 20
    Фото: Honor

    Компанія презентувала Honor Play 20, який коштує 140 доларів

    Китайська Honor презентувала новий бюджетний смартфон Play 20. Модель має посередні характеристики, але і ціна відповідна – 140 доларів за штуку.

    Характеристики дисплея наступні:

    • діагональ – 6,5 дюйма з U-подібним вирізом для 5-мегапіксельною фронтальною камери;
    • матриця – IPS;
    • роздільна здатність – HD + 720x1600 пікселів.
    Honor Play 20
    Honor Play 20

    Основою моделі став скромний процесор Unisoc Tiger T610, що, чесно кажучи, досить рідко зустрічається серед продукції іменитих китайських брендів. Це 8-ядерний чіп, що працює на тактовій частоті 1,8 ГГц.

    Основна камера, незважаючи на дизайн під четверну, насправді отримала тільки два датчика на 13 і 2 мегапікселя.

    За автономність смартфона відповідає акумулятор ємністю 5000 міліампер-годин.

    Honor Play 20 має надійти в продаж вже в 30 квітня. Ціни наступні (в залежності від об’єму оперативної пам’яті):

    • 4 Гбайт – 140 доларів;
    • 6 Гбайт – 170 доларів;
    • 8 Гбайт – 215 доларів.
    Теги: ціни модель смартфон
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