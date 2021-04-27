Китайська Honor презентувала новий бюджетний смартфон
Компанія презентувала Honor Play 20, який коштує 140 доларів
Китайська Honor презентувала новий бюджетний смартфон Play 20. Модель має посередні характеристики, але і ціна відповідна – 140 доларів за штуку.
Характеристики дисплея наступні:
- діагональ – 6,5 дюйма з U-подібним вирізом для 5-мегапіксельною фронтальною камери;
- матриця – IPS;
- роздільна здатність – HD + 720x1600 пікселів.
Основою моделі став скромний процесор Unisoc Tiger T610, що, чесно кажучи, досить рідко зустрічається серед продукції іменитих китайських брендів. Це 8-ядерний чіп, що працює на тактовій частоті 1,8 ГГц.
Основна камера, незважаючи на дизайн під четверну, насправді отримала тільки два датчика на 13 і 2 мегапікселя.
За автономність смартфона відповідає акумулятор ємністю 5000 міліампер-годин.
Honor Play 20 має надійти в продаж вже в 30 квітня. Ціни наступні (в залежності від об’єму оперативної пам’яті):
- 4 Гбайт – 140 доларів;
- 6 Гбайт – 170 доларів;
- 8 Гбайт – 215 доларів.