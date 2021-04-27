Компанія презентувала Honor Play 20, який коштує 140 доларів

Китайська Honor презентувала новий бюджетний смартфон Play 20. Модель має посередні характеристики, але і ціна відповідна – 140 доларів за штуку.

Характеристики дисплея наступні:

діагональ – 6,5 дюйма з U-подібним вирізом для 5-мегапіксельною фронтальною камери;

матриця – IPS;

роздільна здатність – HD + 720x1600 пікселів.

Honor Play 20

Основою моделі став скромний процесор Unisoc Tiger T610, що, чесно кажучи, досить рідко зустрічається серед продукції іменитих китайських брендів. Це 8-ядерний чіп, що працює на тактовій частоті 1,8 ГГц.

Основна камера, незважаючи на дизайн під четверну, насправді отримала тільки два датчика на 13 і 2 мегапікселя.

За автономність смартфона відповідає акумулятор ємністю 5000 міліампер-годин.

Honor Play 20 має надійти в продаж вже в 30 квітня. Ціни наступні (в залежності від об’єму оперативної пам’яті):