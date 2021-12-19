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    Китайська OPPO презентувала свій перший гнучкий смартфон

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    OPPO Find N - Китайська OPPO презентувала свій перший гнучкий смартфон
    OPPO Find N
    фото з відкритих джерел

    OPPO презентувала свій перший складаний смартфон – Find N

    Компанія OPPO презентувала свій новий флагман – перший в лінійці цього виробника складаний смартфон Find N.

    Смартфон компактніший за аналогічні моделі конкурентів, закривається екраном всередину, в розгорнутому стані співвідношення сторін становить 8,4:9. Тож в такому разі він має так званий альбомний формат.

    Крім того, OPPO Find N обладнаний зовнішнім екраном з пропорціями 18:9, який дозволяє використовувати смартфон, не відкриваючи його. Обидва екрани мають розширене колірне охоплення та пікову яскравість тисячу ніт.

    Діагональ внутрішнього екрана складає 7,1 дюйма. Є підтримка HDR10+ та динамічної частоти 120 Гц, щільність пікселів 370 PPI. Зовнішнього – 5,49 дюйма, 60 Гц, 420 PPI, захисне скло Gorilla Glass Victus.

    Внутрішній екран отримав назву Serene. Він складається з 12 шарів, один з яких – ультратонке скло завтовшки 0,03 мм. Дисплей може витримати понад 200 тис. складань.

    Завдяки використанню вдосконаленого шарніра смартфон можна зафіксувати у розкладеному стані під кутом у межах 50-120 градусів, в складеному варіанті у нього немає проміжку між двома половинками дисплея, а в розкладеному – майже відсутня складка посередині.

    OPPO Find N оснащений потрійною тиловою камерою:

    • основний об’єктив на 50 МП;
    • надширококутний об’єктив на 16 МП;
    • телеоб’єктив на 13 МП.

    Також є селфі-камера на внутрішньому і на зовнішньому дисплеях.

    Зовнішні краї отримали 3D-вигнутий дизайн. Задня кришка й модуль основної камери повторюють плавний дизайн Find X3 – вигнуті лінії візуально зменшують висоту модуля камери. Смартфон представлений у трьох кольорах: чорному, білому та пурпуровому.

    Теги: смартфон Oppo
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    Китайська OPPO презентувала свій перший гнучкий смартфон