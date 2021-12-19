Китайська OPPO презентувала свій перший гнучкий смартфон

OPPO презентувала свій перший складаний смартфон – Find N

Компанія OPPO презентувала свій новий флагман – перший в лінійці цього виробника складаний смартфон Find N.

Смартфон компактніший за аналогічні моделі конкурентів, закривається екраном всередину, в розгорнутому стані співвідношення сторін становить 8,4:9. Тож в такому разі він має так званий альбомний формат.

Крім того, OPPO Find N обладнаний зовнішнім екраном з пропорціями 18:9, який дозволяє використовувати смартфон, не відкриваючи його. Обидва екрани мають розширене колірне охоплення та пікову яскравість тисячу ніт.

Діагональ внутрішнього екрана складає 7,1 дюйма. Є підтримка HDR10+ та динамічної частоти 120 Гц, щільність пікселів 370 PPI. Зовнішнього – 5,49 дюйма, 60 Гц, 420 PPI, захисне скло Gorilla Glass Victus.

Внутрішній екран отримав назву Serene. Він складається з 12 шарів, один з яких – ультратонке скло завтовшки 0,03 мм. Дисплей може витримати понад 200 тис. складань.

Завдяки використанню вдосконаленого шарніра смартфон можна зафіксувати у розкладеному стані під кутом у межах 50-120 градусів, в складеному варіанті у нього немає проміжку між двома половинками дисплея, а в розкладеному – майже відсутня складка посередині.

OPPO Find N оснащений потрійною тиловою камерою:

основний об’єктив на 50 МП;

надширококутний об’єктив на 16 МП;

телеоб’єктив на 13 МП.

Також є селфі-камера на внутрішньому і на зовнішньому дисплеях.

Зовнішні краї отримали 3D-вигнутий дизайн. Задня кришка й модуль основної камери повторюють плавний дизайн Find X3 – вигнуті лінії візуально зменшують висоту модуля камери. Смартфон представлений у трьох кольорах: чорному, білому та пурпуровому.