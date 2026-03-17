Зможуть працювати навіть в океані. Глава держави розповів про нові дрони України

Президент: «Незабаром і не в далекому майбутньому ми матимемо системи здатні діяти навіть в умовах океану»

Україна розробляє дрони, які зможуть довше та ефективніше діяти на морі. Незабаром зʼявляться системи, здатні діяти навіть в умовах океану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського.

Глава держави повідомив, що триває робота над більш стабільними дронами. «Незабаром і не в далекому майбутньому ми матимемо системи здатні діяти навіть в умовах океану», – сказав він.

Нагадаємо, Служба безпеки показала нове покоління морських дронів Sea Baby. Вони пройшли випробування в успішних місіях у Чорному морі, зокрема саме вони здійснили третє ураження Кримського мосту.

Нові модифікації Sea Baby побудовані за кошти, які зібрали українці на фандрейзинговій платформі United24. Оновлені дрони здатні долати дистанцію понад 1500 км, нести до 2000 кг вантажу, мають посилені двигуни та сучасну систему навігації.

Як повідомлялося, Україна розробила безпілотний надводний корабель, який може нести кілька оптоволоконних дронів у відкидних відсіках на корпусі – така система не має аналогів у світі.

До слова, українські морські дрони Magura V5 продемонстрували приголомшливу ефективність на міжнародних навчаннях НАТО Repmus 24, що проходили біля узбережжя Португалії. Під час моделювання бойової ситуації українські безпілотники змогли «потопити» великий ворожий корабель, роль якого виконував сучасний фрегат однієї з країн Альянсу.