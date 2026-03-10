Ноутбуки можуть подорожчати майже на 40%: аналітики назвали причину

Ноутбуки можуть подорожчати майже на 40% у 2026 році

Проблема не обмежується лише цінами, вважають в аналітичній компанії TrendForce

Світовий ринок ноутбуків у 2026 році може зіткнутися одразу з двома ключовими проблемами – зниженням попиту з боку покупців та подорожчанням компонентів, зокрема процесорів і пам’яті. У результаті ціни на масові моделі можуть зрости майже на 40%. Про це йдеться в аналізі компанії TrendForce, передає «Главком».

Для оцінки аналітики брали споживчі ноутбуки з рекомендованою роздрібною ціною близько 900 доларів. У таких пристроях оперативна пам’ять і накопичувачі зазвичай становлять приблизно 15% вартості компонентів. Однак через дефіцит на ринку пам’яті цей показник може зрости до 30%, що змусить виробників підняти ціни на кінцеві пристрої більш ніж на 30%.

Окрім пам’яті та сховищ, подорожчання зачепить і процесори. За даними аналізу ланцюгів постачання, Intel уже підвищила ціни на деякі процесори початкового та попередніх поколінь більш ніж на 15%. У майбутньому підвищення може торкнутися і середнього та преміального сегментів.

Процесор і без того є одним із найдорожчих компонентів ноутбука. У поєднанні зі зростанням вартості пам’яті це може збільшити частку цих компонентів у собівартості пристроїв із 45% до 58%.

Аналітики також зазначають, що проблема не обмежується лише цінами. Через зростання попиту на обчислювальні потужності для систем штучного інтелекту виробничі потужності дедалі частіше спрямовуються на високопродуктивні чипи, що може скоротити доступність процесорів початкового рівня.

Компанії, які давно співпрацюють із Intel, можуть легше пережити можливі перебої з постачанням. Водночас менші виробники можуть зіткнутися з більшими труднощами. AMD наразі не має серйозних проблем із постачанням, однак також може зіткнутися із затримками поставок процесорів початкового рівня.

У такій ситуації певну перевагу можуть отримати виробники, які використовують власні процесори. Зокрема, Apple представила новий MacBook Neo вартістю 599 доларів, який працює на мобільному процесорі A18 Pro з 8 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ сховища.

За оцінкою TrendForce, у 2026 році поставки MacBook Neo можуть становити 4–5 мільйонів пристроїв, однак багато залежатиме від того, наскільки покупці будуть готові купувати ноутбуки з 8 ГБ оперативної пам’яті.

До слова, після масштабного анонсу нових гаджетів Apple офіційно оновила свою продуктову лінійку.