РФ може використати до 9 млн дронів цьогоріч – єврокомісар

Ростислав Вонс
За словами єврокомісара, масштабне нарощування виробництва БпЛА в Росії є одним із чинників, через який Європа має переглянути оборонну політику
Росія витрачає на свою армію близько 85% від усього оборонного бюджету ЄС

У 2026 році Російська Федерація може застосувати від семи до дев’яти мільйонів безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на єврокомісара з питань оборони й космосу Андрюса Кубілюса, якого цитує «Радіо Свобода».

«Нам потрібно пам’ятати, що Росія витрачає на свою армію, у перерахунку за паритетом купівельної спроможності, близько 85% від усього оборонного бюджету Європейського Союзу. Вона також готова використати від семи до дев’яти мільйонів дронів у 2026 році», – зазначив він.

За словами Кубілюса, війна Росії проти України показала нову роль безпілотників на полі бою, і Європі потрібно значно швидше нарощувати власні оборонні можливості. Єврокомісар також зазначив, що на континенті не можна виключати подальшої ескалації з боку Москви.

Єврокомісар також зауважив, що український військовий досвід у сфері дронів уже визнають на міжнародному рівні. Він закликав Європейський Союз інтегрувати український оборонно-промисловий потенціал в європейську оборонну індустрію. За його словами, така інтеграція є життєво важливою для сильної й незалежної оборони Європи.

Крім того, Кубілюс заявив, що Україну можна було б включити до архітектури майбутнього Європейського оборонного союзу разом із Великою Британією і Норвегією. «Це зробило б нас сильнішими. І це було б хорошим кроком для України на шляху до повноправного членства в Європейському Союзі», – додав він.

До слова, президент Володимир Зеленський розповів, що Україна трохи менше як рік тому висунула пропозицію США щодо створення «дронової угоди». За його словами, метою було започаткувати експортну інфраструктуру для українських дронів, технологій на базі штучного інтелекту та систем радіоелектронної боротьби – всього, що складає систему оборони.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

