Власників старих iPhone закликали терміново оновити систему: що сталося

Apple випустила нове оновлення системи iOS 16.7.15 для старих моделей iPhone та iPad і закликала власників таких пристроїв встановити його якомога швидше через ризики для безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 9to5Mac.

У компанії пояснили, що це оновлення не додає нових функцій і не змінює роботу системи. Його головна мета: усунути небезпечну вразливість, яку можуть використати зловмисники.

Причиною випуску апдейту став інструмент для злому під назвою Coruna. Експерти називають його одним із найсерйозніших засобів для атак на iPhone за останні роки.

За інформацією фахівців із кібербезпеки, хакери можуть використовувати цю вразливість через спеціально підготовлені сайти. Якщо користувач відкриє такий ресурс, на пристрій може потрапити шкідлива програма.

У результаті зловмисники можуть отримати доступ до особистих даних. Зокрема, мова йде про паролі, банківські реквізити або інформацію з криптовалютних гаманців.

Оновлення доступне для низки старих моделей смартфонів і планшетів Apple. Серед них:

• iPhone X

• iPhone 8

• iPhone 8 Plus

• iPhone 7

• iPhone 7 Plus

• iPhone SE першого покоління

• iPhone 6s

• iPhone 6s Plus

• iPad (5 покоління)

• iPad Pro (1 покоління)

• iPad mini 4

У Apple зазначили, що оновлення вже поступово надходить користувачам. Якщо повідомлення про встановлення не з’явилося автоматично, перевірити його наявність можна вручну в налаштуваннях пристрою.

Нагадаємо, що після масштабного анонсу нових гаджетів Apple офіційно оновила свою продуктову лінійку. Окрім запуску десяти новинок, компанія повідомила про припинення виробництва та продажу 15 пристроїв. Це рішення покликане уніфікувати екосистему та зосередити користувачів на новітніх пристроях, що підтримують сучасні технології штучного інтелекту.