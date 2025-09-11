Головна Скотч Життя
У Південній Кореї жертву, яка відкусила ґвалтівнику язик, виправдано через 61 рік

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Жінка домоглась справедливого рішення суду
фото: koreatimes.co.kr

Окружний суд міста Пусан ухвалив, що жінка на ім'я Чхве Маль-джа, яка відкусила язик чоловікові, коли він спробував зґвалтувати її, діяла в рамках самооборони

У Південній Кореї через 61 рік виправдали жінку, яка відкусила язик ґвалтівникові. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Korea Times.

Окружний суд міста Пусан ухвалив, що 78-річна жінка на ім'я Чхве Маль-джа, яка відкусила язик чоловікові, коли він спробував зґвалтувати її, діяла в рамках самооборони. Після цього суд закрив справу, яка, як запевняє ЗМІ, давно стала символом боротьби жінок за справедливість.

Інцидент, з якого почалися пригоди Чхве, стався 6 травня 1964 року в Кімхе (провінція Південний Кесан). Тоді на 18-річну дівчину поряд із будинком напав 21-річний збоченець. Молодий чоловік повалив її на землю і засунув їй у рота свій язик. Опираючись, жертва відкусила нападнику півтора сантиметри язика, після чого втекла.

Спочатку поліція визнала дії Чхве самообороною, але пізніше прокуратура зняла з нападника звинувачення у замаху на зґвалтування, а саму дівчину звинуватили у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень. Агресору пом'якшили вирок, звинувативши його у незаконному проникненні на закриту територію – він отримав шість місяців умовно з відстрочкою вироку на два роки. Справа Чхве була перекваліфікована на завдання тяжких пошкоджень. Вона тривалий час перебувала під вартою, і в результаті отримала покарання за 10 місяців колонії.

2020 року жінка за підтримки громадських організацій подала клопотання про перегляд вироку. 2023 року Верховний суд ухвалив наново розглянути всі обставини, визнавши, що вперше у розслідуванні могли бути використані незаконні методи. Під час повторного судового розгляду прокурори публічно вибачилися перед Чхве.

Нагадаємо, Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив деякі північнокорейські солдати, які працювали в прикордонному районі, перетнули лінію військового розмежування між двома країнами.

Читайте також:

Теги: Південна Корея прокурор поліція жінка зґвалтування вирок

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

