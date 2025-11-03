У Південній Кореї депутат, що малював горилу під час засідання парламенту, підкорив мережу (відео)

Депутат розповів, що часто робить невеликі малюнки, щоби позбутися стресу

Депутат консервативної «Партії народної сили» Південної Кореї Ю Йон-ха підкорив мережу кадрами, де він малював на аркуші паперу горилу з картинки на ноутбуці під час засідання. Депутат заявив, що таким чином він бореться зі стресом. Про це пише «Главком» із посиланням на Chosun.

Цей інцидент стався 27 жовтня під час засідання парламентського аудиту. Тоді хтось із колег депутата Ю Йон-ха зняв на камеру те, як він вводить у пошукачу слово «горила», а потім перемальовує її з екрана на папер.

Депутат парламенту Південної Кореї попався на тому, що малював горилу під час засідання pic.twitter.com/jt1DR3QvQm — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 3, 2025

Відео згодом потрапило в інтернет та розлетілося мережею. Користувачі звинуватили чоловіка в непрофесіоналізмі, адже він займався зовсім іншими справами під час урядового засідання. Депутат врешті відреагував на звинувачення у свою сторону та заявив, що його вчинок дійсно був недоречним під час проведення аудиту.

Однак Ю Йон-ха зауважив, що він часто робить невеликі малюнки, щоби позбутися стресу. «Це був спосіб зняти стрес. Зазвичай я малюю маленькі малюнки, які можу швидко закінчити, але цього разу я намалював великий, що зайняло трохи більше часу», – прокоментував депутат.

