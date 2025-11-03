Головна Скотч Курйоз
У Південній Кореї депутат, що малював горилу під час засідання парламенту, підкорив мережу (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Депутат заявив, що малюючи, він бореться зі стресом
фото: Facebook/heidohai

Депутат розповів, що часто робить невеликі малюнки, щоби позбутися стресу

Депутат консервативної «Партії народної сили» Південної Кореї Ю Йон-ха підкорив мережу кадрами, де він малював на аркуші паперу горилу з картинки на ноутбуці під час засідання. Депутат заявив, що таким чином він бореться зі стресом. Про це пише «Главком» із посиланням на Chosun.

Цей інцидент стався 27 жовтня під час засідання парламентського аудиту. Тоді хтось із колег депутата Ю Йон-ха зняв на камеру те, як він вводить у пошукачу слово «горила», а потім перемальовує її з екрана на папер.

Відео згодом потрапило в інтернет та розлетілося мережею. Користувачі звинуватили чоловіка в непрофесіоналізмі, адже він займався зовсім іншими справами під час урядового засідання. Депутат врешті відреагував на звинувачення у свою сторону та заявив, що його вчинок дійсно був недоречним під час проведення аудиту.

Однак Ю Йон-ха зауважив, що він часто робить невеликі малюнки, щоби позбутися стресу. «Це був спосіб зняти стрес. Зазвичай я малюю маленькі малюнки, які можу швидко закінчити, але цього разу я намалював великий, що зайняло трохи більше часу», – прокоментував депутат.

Нещодавно Дональд Трамп мав візит до Південної Кореї, де він зустрівся із лідером Китаю. Трамп заявив, що очікує «дуже хорошого результату для нашої країни та для всього світу» після зустрічі із Сі. За його словами, відносини з Китаєм зараз знаходяться на хорошому рівні, і він сподівається на зниження китайських тарифів в обмін на зобов’язання Пекіна обмежити експорт хімічних речовин-прекурсорів фентанілу.

Згодом він повідомив про те, що Південна Корея погодилася виплатити США $350 млрд в обмін на зниження тарифів. Президент США Дональд Трамп зазначив, що ця угода також передбачає великі закупівлі нафти та газу США, а також значні інвестиції від південнокорейських компаній.

Теги: Південна Корея депутат відео

