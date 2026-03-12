Головна Техно Девайси
Чотири звички, які розряджають ваш смартфон: як зберегти заряд на довше

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Чотири звички, які розряджають ваш смартфон: як зберегти заряд на довше
Часто причина не в залізі, а в тому, як ми користуємося гаджетом
фото з відкритих джерел

Причина «слабкої батареї» може критися у ваших щоденних звичках користування телефоном

Ваш смартфон розряджається ще до обіду, хоча ви ним майже не користувалися? Причина може бути не в старій батареї, а у ваших щоденних звичках. Експерти з кібербезпеки та технічні інженери виділили чотири головні помилки, які непомітно «висмоктують» енергію з вашого гаджета. Експерти BGR назвали кілька дій, що найбільше впливають на швидке розрядження акумулятора, інформує «Главком».

Увімкнення push-сповіщень для кожної програми

Чотири звички, які розряджають ваш смартфон: як зберегти заряд на довше фото 1
фото: Shutterstoc

Однією з головних причин є постійно увімкнені push-сповіщення. Кожне повідомлення «будить» смартфон, запускає фонові процеси та інколи супроводжується звуком або вібрацією. Особливо активно витрачають заряд соціальні мережі, які надсилають повідомлення про лайки, коментарі та іншу активність.

Перемикання між програмами та їх залишення у фоновому режимі

Ще одна звичка – часте перемикання між додатками. Коли користувач постійно відкриває різні програми, процесор смартфона працює інтенсивніше, адже системі щоразу доводиться завантажувати новий інтерфейс і дані. Через це витрати енергії помітно зростають.

Надання вільних можливостей програмам для використання у фоновому режимі

Чотири звички, які розряджають ваш смартфон: як зберегти заряд на довше фото 2
фото: Shutterstock

Також батарею розряджає дозвіл додаткам працювати у фоновому режимі. Багато програм продовжують працювати навіть тоді, коли їх не використовують. Це стосується сервісів із геолокацією, хмарних сховищ або додатків із постійною синхронізацією. Вони можуть використовувати GPS, інтернет та інші функції телефону, що поступово «з’їдає» заряд.

Безперервна гра на телефоні

Чотири звички, які розряджають ваш смартфон: як зберегти заряд на довше фото 3
фото з вільних джерел

Крім того, одним із найбільш енерговитратних сценаріїв використання смартфона залишаються мобільні ігри. Під час гри активно працюють процесор, графічний чіп, екран і мережеве підключення. Навіть прості ігри при тривалому використанні можуть швидко розрядити батарею та нагріти пристрій.

Саме тому експерти радять власникам гаджетів обмежити кількість сповіщень, контролювати фонову активність програм і не зловживати іграми. Це допоможе значно збільшити час автономної роботи смартфона без додаткових

«Главком» писав, що вчені винайшли матеріал, що живить годинник вашим теплом 24/7. Вчені з інституту хімії Китайської академії наук створили гнучкий полімерний матеріал, здатний перетворювати тепло людського тіла на електричну енергію. Така технологія може використовуватися для живлення смарт-годинників та інших електронних пристроїв. Це тонка, схожа на пластир стрічка, яка використовує різницю температур між вашою шкірою та навколишнім повітрям. Щойно ви одягаєте смарт-годинник із таким покриттям або кладете смартфон у кишеню зі спеціальною підкладкою – процес зарядки запускається автоматично.

