Чотири звички, які розряджають ваш смартфон: як зберегти заряд на довше

Часто причина не в залізі, а в тому, як ми користуємося гаджетом

Причина «слабкої батареї» може критися у ваших щоденних звичках користування телефоном

Ваш смартфон розряджається ще до обіду, хоча ви ним майже не користувалися? Причина може бути не в старій батареї, а у ваших щоденних звичках. Експерти з кібербезпеки та технічні інженери виділили чотири головні помилки, які непомітно «висмоктують» енергію з вашого гаджета. Експерти BGR назвали кілька дій, що найбільше впливають на швидке розрядження акумулятора, інформує «Главком».

Увімкнення push-сповіщень для кожної програми

Однією з головних причин є постійно увімкнені push-сповіщення. Кожне повідомлення «будить» смартфон, запускає фонові процеси та інколи супроводжується звуком або вібрацією. Особливо активно витрачають заряд соціальні мережі, які надсилають повідомлення про лайки, коментарі та іншу активність.

Перемикання між програмами та їх залишення у фоновому режимі

Ще одна звичка – часте перемикання між додатками. Коли користувач постійно відкриває різні програми, процесор смартфона працює інтенсивніше, адже системі щоразу доводиться завантажувати новий інтерфейс і дані. Через це витрати енергії помітно зростають.

Надання вільних можливостей програмам для використання у фоновому режимі

Також батарею розряджає дозвіл додаткам працювати у фоновому режимі. Багато програм продовжують працювати навіть тоді, коли їх не використовують. Це стосується сервісів із геолокацією, хмарних сховищ або додатків із постійною синхронізацією. Вони можуть використовувати GPS, інтернет та інші функції телефону, що поступово «з’їдає» заряд.

Безперервна гра на телефоні

Крім того, одним із найбільш енерговитратних сценаріїв використання смартфона залишаються мобільні ігри. Під час гри активно працюють процесор, графічний чіп, екран і мережеве підключення. Навіть прості ігри при тривалому використанні можуть швидко розрядити батарею та нагріти пристрій.

Саме тому експерти радять власникам гаджетів обмежити кількість сповіщень, контролювати фонову активність програм і не зловживати іграми. Це допоможе значно збільшити час автономної роботи смартфона без додаткових

