Зеленський показав планшет, який дозволяє стежити за фронтом у режимі реального часу

Ростислав Вонс
Глава держави повідомив, що подарував один з планшетів королю Великої Британії Чарльзу III
скриншот з трансляції Офісу президента

Президент наголосив, що iPad показує кожен удар у повітряному просторі та морській зоні

Президент України Володимир Зеленський та військове командування мають планшети iPad, які дозволяють у прямому ефірі відстежувати ситуацію на полі бою, а також російські обстріли та українські удари по РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ президента.

За словами глави держави, планшет має програмне забезпечення, яке дозволяє українському керівництву контролювати безпекову ситуацію на місцях. Зеленський назвав його «доказом того, що розвиток систем безпеки може відбуватися швидше і коштувати дешевше, ніж старі оборонні системи».

«Це дозволяє нам бачити ситуацію на передовій в Україні і навіть кожного вбитого ворога з відеодоказами. iPad також показує кожен удар у нашому повітряному просторі, нашій морській зоні та ніші удари великої дальності по Росії», – каже він.

Як зазначив український лідер, завдяки таким пристроям Україна може детально бачити кожну атаку, місця запуску дронів чи ракет, траєкторії польоту та ймовірні цілі, а потім аналізувати реакцію протиповітряної оборони – літаки, перехоплювачі та мобільні підрозділи.

Нагадаємо, Україна розробляє дрони, які зможуть довше та ефективніше діяти на морі. Незабаром зʼявляться системи, здатні діяти навіть в умовах океану.

До слова, Україна відправила на Близький Схід експертів з іранських «шахедів». На Близькому Сході перебуває 201 український експерт, і ще 34 готові до відправлення в регіон. Українські військові вже є в Об'єднаних Арабських Еміратах, Катарі, Саудівській Аравії та прямують до Кувейту. Україна зробила це за запитами партнерів, зокрема США.

