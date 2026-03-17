Зеленський показав планшет, який дозволяє стежити за фронтом у режимі реального часу

Глава держави повідомив, що подарував один з планшетів королю Великої Британії Чарльзу III

Президент наголосив, що iPad показує кожен удар у повітряному просторі та морській зоні

Президент України Володимир Зеленський та військове командування мають планшети iPad, які дозволяють у прямому ефірі відстежувати ситуацію на полі бою, а також російські обстріли та українські удари по РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ президента.

За словами глави держави, планшет має програмне забезпечення, яке дозволяє українському керівництву контролювати безпекову ситуацію на місцях. Зеленський назвав його «доказом того, що розвиток систем безпеки може відбуватися швидше і коштувати дешевше, ніж старі оборонні системи».

скриншот з трансляції Офісу президента

«Це дозволяє нам бачити ситуацію на передовій в Україні і навіть кожного вбитого ворога з відеодоказами. iPad також показує кожен удар у нашому повітряному просторі, нашій морській зоні та ніші удари великої дальності по Росії», – каже він.

Як зазначив український лідер, завдяки таким пристроям Україна може детально бачити кожну атаку, місця запуску дронів чи ракет, траєкторії польоту та ймовірні цілі, а потім аналізувати реакцію протиповітряної оборони – літаки, перехоплювачі та мобільні підрозділи.

