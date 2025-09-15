Apple випустила iOS 26 з найбільшим редизайном за останні 13 років

iOS 26 доступна для iPhone 11 і новіших моделей, а також iPhone SE другого покоління

Apple офіційно представила iOS 26. Новий дизайн Liquid Glass повністю змінив зовнішній вигляд інтерфейсу. Про це повідомляє «Главком».

Тепер екран блокування можна налаштовувати під себе, вибираючи кнопки швидкого доступу і додатки. Камера отримала мінімалістичний інтерфейс, а система Apple Intelligence отримала нові можливості. Вона вміє розпізнавати об'єкти на фотографіях і скриншотах, а також перекладати мову і текст (Live Translation) у повідомленнях, дзвінках і FaceTime. Через AirPods можна слухати переклад одразу в навушниках (не підтримується для користувачів у ЄС).

Також серед змін – підтримка 3D-ефектів для фотографій, вбудований фільтр від спам-повідомлень, розширені функції відновлення, можливість встановлювати власні рингтони і навіть система, яка відстежує забрудненість камери. Користувачі також можуть створювати унікальні Genmoji та застосовувати нові стилі в Image Playground. Для тих, хто активно займається спортом, з’явилася функція Workout Buddy – вона додає персоналізовану голосову мотивацію під час тренувань.

Оновлення вже доступне для сумісних пристроїв. Разом з iOS 26 компанія також випустила нові версії iPadOS, macOS і watchOS. iOS 26 доступна для iPhone 11 і новіших моделей, а також iPhone SE другого покоління. iPhone XR, XS та XS Max залишаються на останній версії iOS 18.7. Для частини функцій Apple Intelligence потрібна iOS 18.4 або новіша.

Нагадаємо, 9 вересня, компанія Apple представила новий iPhone 17. Новий iPhone зʼявився у п'яти кольорах, є функція Always On Display. Яскравість 3000 ніт. Процесор A19. Автономність на восьми годин відео більше, ніж iPhone 16.

До слова, нові обов'язкові тести на міцність, запроваджені в Європейському союзі, виявили один мінус флагманських iPhone 17. Як повідомляє «Главком» з посиланням на GSMArena, попри покращення в батареї, смартфони Apple значно поступаються конкурентам у стійкості до падінь.

Так, нова європейська система маркування надає пристроям класи міцності та ремонтопридатності. Згідно з результатами стандартизованих випробувань, iPhone 17 Pro Max отримав рейтинг Class B. Це означає, що він гарантовано витримує 180 падінь. Хоча це вдвічі краще, ніж у торішнього iPhone 16 Pro Max (90 падінь, Class C), результат все одно не дотягує до конкурентів.

Для порівняння, флагмани Samsung Galaxy S25 Ultra та Google Pixel 10 Pro XL отримали вищий Class A, витримавши по 270 падінь. Це говорить, що при повсякденній експлуатації флагман Apple буде частіше схильний до пошкоджень. Тонкий iPhone Air показав аналогічний Pro Max результат – Class B (180 падінь).