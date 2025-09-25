Головна Техно Телеком
Microsoft представила нову систему охолодження для AI-чипів

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Microsoft представила нову систему охолодження для AI-чипів
Компанія співпрацює зі швейцарським стартапом Corintis для доведення технології до масового використання
фото з відкритих джерел

Microsoft і OpenAI підписали меморандум про взаєморозуміння щодо «наступної фази» партнерства

Компанія Microsoft розробила систему мікрофлюїдного охолодження для AI-чипів, яка обіцяє кардинально змінити підхід до створення дата-центрів. Ця технологія напряму відводить тепло з кристалу, що робить процес утричі ефективнішим, ніж традиційні методи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Techradar.

Традиційні системи охолодження AI-чипів використовують так звані cold plates – рідину, яка проходить через металеву пластину, прикріплену до чипа. Ця конструкція є менш ефективною через наявність кількох шарів між джерелом тепла та охолоджувачем.

Microsoft вирішила цю проблему за допомогою мікрофлюїдики, інтегруючи крихітні канали для рідини безпосередньо в сам чип. Завдяки цьому, як зазначає корпоративна віцепрезидентка Джуді Пріст, температура GPU може знизитися на 65%. Це дасть змогу створювати енергоємніші чипи з вищою продуктивністю в меншому корпусі.

Компанія співпрацює зі швейцарським стартапом Corintis для доведення технології до масового використання, оскільки перегрів стає головним обмеженням для розвитку штучного інтелекту. Над подібними рішеннями працюють також Lenovo, Dell, Supermicro та Giga Computing.

Окрім розробки системи охолодження, Microsoft і OpenAI підписали меморандум про взаєморозуміння щодо «наступної фази» партнерства. Документ визначає принципи розподілу технологій і доходів, а також скасовує положення, яке обмежувало доступ Microsoft до найпотужніших розробок OpenAI в разі досягнення рівня загального штучного інтелекту (AGI).

Нагадаємо, американська компанія Meta Platforms планує четверту за останні шість місяців реорганізацію своїх зусиль у сфері штучного інтелекту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Очікується, що новий підрозділ компанії, Superintelligence Labs, буде розділений на чотири окремі групи.

Теги: Microsoft штучний інтелект

